Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 22 de diciembre
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.
¿Cómo se juega a la Bonoloto?
La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.
Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.
Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.
Todos los Premios de la Bonoloto
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro.
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
¿Cuándo y dónde ver la Bonoloto?
El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas, y se puede seguir en vivo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo, se pueden comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y también a través de la página web de EL PAÍS.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”