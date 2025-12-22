Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 22 de diciembre

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Bonoloto sorteo lunes 22 diciembre 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.

Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.

Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro.

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

¿Cuándo y dónde ver la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas, y se puede seguir en vivo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo, se pueden comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y también a través de la página web de EL PAÍS.

Otros Sorteos

La Primitiva

Eurodreams

Cupón diario

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El pueblo de León con 20 vecinos y 350 décimos del Gordo de Navidad

EFE | Valladolid
El Gordo 2025 cae en La Bañeza, León

El Gordo apaga el amargor del fuego en La Bañeza y cae en un club de fútbol: “¡Hay que fichar a Mbappé!”

Juan Navarro / Daniela Gutiérrez | La Bañeza (León) | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  3. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  4. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_