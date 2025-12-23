El Barça cae en Turquía y el Valencia no da opción al Baskonia

El Barcelona consumó ante el Fenerbahçe su sexta derrota en lo que va de Euroliga (72-71), la segunda bajo las órdenes de un Xavi Pascual que lo había ganado todo desde su aciago debut ante el Efes, allá por noviembre. En el duelo español de la jornada, el Valencia Basket pasó por encima de Baskonia (91-81) y recuperó el segundo puesto de la Liga regular en un Roig Arena que disfruta y se enciende con el juego de su equipo.

Entraron antes en escena los hombres de Xavi Pascual, que en el Ülker Sports Arena, región asiática de Estambul, marcharon a remolque del Fenerbahçe desde los primeros compases. La máxima ventaja turca, nueve puntos, se vio reducida justo antes del descanso, cuando el Barça llegó a gozar incluso de la oportunidad de ponerse por delante antes de reordenar las ideas en el vestuario.

No se inclinó la balanza del bando azulgrana hasta el tramo final del tercer cuarto, cuando el acierto ofensivo de Miles Norris, interior versátil que parece al fin haber encontrado su rol en el esquema culé, y el excelso tiro exterior de Darío Brizuela, más afinado que nunca, auparon al Barça antes de adentrarse en el último parcial.

Reaccionó el Fenerbahçe, que bajo la intensa batuta de Sarunas Jasikevicius no le perdió la cara al choque y, con todo igualado a escasos segundos del bocinazo final, dispuso de tres tiros libres en manos de Wade Baldwin para recuperar la ventaja y sellar el triunfo por un solo punto.

A 2.500 kilómetros, en el imponente Roig Arena, el Valencia maniató desde el inicio a un Baskonia sin respuestas ante el torrente ofensivo de los pupilos de Pedro Martínez. Llegó a gozar el cuadro taronja de una ventaja de 21 puntos mediado el segundo cuarto, pero el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, máximo anotador de la Euroliga con 20,1 puntos por partido, puso de su parte para reducir la renta a los 11 antes del descanso.

Recuperó el rebote el conjunto local, pero una desconexión, otra más, quizá el único mal que se le puede achacar al Valencia este curso, dio vida a Baskonia, esta vez aupado por el acierto de Markus Howard. No fue suficiente, aun así, para que los vitorianos llegaran al desenlace con opciones de conseguir su primer triunfo a domicilio en la Euroliga. Victoria para los de Pedro Martínez, necesaria tras el hostil batacazo de la semana pasada en Jerusalén.