Los Escribano prevén comunicar al consejo de Indra su renuncia a la fusión de EM&E tras la presión de la SEPI

La compañía celebrará consejo extraordinario a las tres de la tarde de este jueves en el que se espera que la familia dueña de Escribano Mechanical & Engineering renuncie a la operación y evitar su cese

Indra ha convocado un consejo extraordinario este mismo jueves a las tres de la tarde, según señalan fuentes al tanto de la situación, que añaden que en dicho cónclave se espera que los Escribano, dueños del 14,3% de la multinacional de defensa y tecnología y de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), anuncien su renuncia a la operación de integración en la que vienen trabajando ambas empresas desde hace más de un año.

Esta renuncia se produce después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) enviara un comunicado a última hora del miércoles en la que pedía a Ángel Escribano, presidente de Indra, que dejara su puesto para resolver el conflicto de interés que implica comprar su empresa familiar.

Por ahora, Ángel Escribano pretende mantenerse como primer ejecutivo de la compañía en la que el Estado es el primer accionista con el 28% del capital social. Con la ruptura de las negociaciones para integrar EM&E en Indra, salvaría el conflicto de interés apuntado por la SEPI, lo que dificulta a los consejeros independientes de la firma apoyar un potencial cese.

Escribano fue ratificado en su cargo en la última junta por el 99% de los accionistas de la empresa, por lo que su mandato no concluye hasta 2028. La empresa cotizada está siendo supervisada por la CNMV, que podría pedir cuentas de estos movimientos que están generando una alta volatilidad en bolsa. Actualmente, el consejo de administración de Indra está dividido, con los grandes accionistas enfrentados, por lo que los votos de los consejeros independientes y el CEO serán clave para saber el devenir de la gobernanza de Indra y el futuro de la empresa llamada a liderar el sector de la defensa en pleno bum internacional.

Los rumores de su salida de la presidencia están moviendo el mercado. Desde el pasado lunes en que empezaron a surgir rumores de que el Estado buscaba forzar la salida de Escribano, la compañía ha caído más de un 10% en Bolsa. Estas caídas se suman al 13% que retrocedió en febrero, cuando el primer ejecutivo de Indra fue llamado a Moncloa y el mercado descontó que se le pediría su cese, como ya ocurrió con José María Álvarez-Pallete en Telefónica en enero de 2025.

La renuncia a la operación es un movimiento de calado y muy sensible para la empresa hasta ahora interesada en la compra. El consejo de administración pidió que se estudiara la integración de EM&E por unanimidad. De hecho, diversos analistas que analizan Indra descontaban esta compra con una u otro estructura. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha reiterado en diversas ocasiones que la compra de EM&E es estratégica para convertirse en un campeón de la defensa nacional y poder competir con los grandes del sector, como la italiana Leonardo, la francesa Thales o la alemana Rheinmetall ante el bum de contratos militares que se van a suscitar en los próximos años.

De hecho, las relaciones entre Indra y Escribano van más allá de la operación de compra. La alianza de ambas compañías han sido adjudicatarias de contratos de artillería del Ministerio de Defensa por valor de más de 7.200 millones de euros, lo que ha catapultado en Bolsa a Indra en 2025, el mejor valor del Ibex-35 con una subida de más del 200%.

Los contratos con el ejercito español están siendo motivo de polémica. La compañía competidora Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la firma estadounidense General Dynamics, ha llevado estas adjudicaciones directas a los tribunales. Discrepa de cómo se han hecho estas adjudicaciones directas. El litigio está aún por resolver. Se da la circunstancia de que el accionista que más discrepancias ha mostrado a la integración de EM&E con Indra ha sido SAPA, propietaria del 7% del capital social. La firma vasca de la familia Aperribay es, a su vez, socio industrial de General Dynamics en otros proyectos internacionales.