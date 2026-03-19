Junts acusa a la consejera catalana de Universidades de usar su cargo para favorecer su carrera científica

Sin los Presupuestos en el horizonte, retirados el miércoles por el Govern tras los desencuentros con ERC; el Parlament preveía una sesión tranquila que rápidamente ha quedado descartada. El diputado de Junts Toni Castellà ha aprovechado su primer turno para acusar indirectamente a la consejera de Universidades Núria Montserrat de utilizar su cargo en pro de su carrera profesional. “¿Está confundiendo su responsabilidad de gobierno con su carrera científica?”, le ha planteado, junto a una serie de cuestiones que insinuaban un uso irregular de la titular de su cargo. Montserrat lo ha negado y se ha mostrado visiblemente molesta en un choque tenso en el hemiciclo. “Su paternalismo no ayuda”, ha respondido la consejera, profesora de investigación ICREA antes de acceder al Govern.

Castellà ha insinuado que Montserrat ha intervenido en el proceso de selección de directores de centros de investigación, y ha subrayado que “la línea es muy fina entre aprovechar la posición de un Govern vinculada con la carrera profesional”. Además, el diputado de Junts ha acusado al Govern de hacer una enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos que hubiese permitido a la consejera no renunciar a una beca del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés): “No tiene ningún sentido hacer compatible que un consejero a la vez esté dedicado con su ámbito profesional”.

En su primera intervención, Castellà también ha querido saber si Montserrat ha intervenido presidiendo alguna comisión de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) que afecte a centros donde ha trabajado previamente, si ha intervenido directamente en convocatorias de fondos europeos, y si los viajes institucionales que ha hecho a Japón y Bruselas están vinculados a los intereses de su carrera científica.

“¿Me puede aclarar por qué en el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (Ibec), el centro donde usted era subdirectora, mantiene la posición de interinidad del director y no es cubierta con un procedimiento normal, como hacen todos los centros de investigación?”, ha continuado.

En su turno de respuesta, la consejera ha rechazado las insinuaciones, que ha calificado de “muy graves”. “¿Qué pretende usted? ¿Menospreciar mi carrera investigadora apelando a que se está preocupando por mí? ¿En qué me ha ayudado usted a mí antes?“, ha replicado.

Montserrat le ha preguntado qué problema tiene con presentar una ley de acompañamiento que permita, en el futuro, que “vengan los mejores” investigadores becados a aportar al Govern sin cobrar, y ha añadido que en el pasado se ha permitido que catedráticos cobren como tal mientras están en el cargo, como asegura que ocurrió durante Governs de Junts.

También ha negado que los viajes que ha hecho como consellera hayan sido para hablar de su investigación científica, y ha acusado a Castellà de intentar “denostar” su figura porque no es política.

En seu respuesta, le ha cuestionado si no considera bueno que un consejero esté en foros de Japón al nivel de ministros donde se deciden las conexiones entre Europa y Japón en investigación e innovación: “¿Le preocupa que me hayan vuelto a invitar en octubre? El otro día le dije al diputado Coromines (Junts) ‘volveremos a Japón las veces que haga falta, iremos a China, a Estados Unidos’ ¿Qué problema hay?“.

En cuanto a Agaur, ha afirmado que el Govern hizo una comisión para ratificar las ayudas, pero ha negado que su departamento participase en la selección de los proyectos, y ha subrayado que el proceso de selección en la dirección del Ibec “se hará como en cualquier centro de investigación Cerca”, que los lleva la Fundació I-Cerca.

El diálogo ha subido de tono. Castellà ha acusado a Montserrat de mantener un tono “arrogante y de mala educiación; y de un ego inmenso”, a lo que la consejera ha respondido: “Cuando habla de arrogancia, no sé si usted se ve”.