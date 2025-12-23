Jornada 18 de la Euroliga: horarios y dónde ver los partidos
El Barça - Fenerbahce y el Valencia - Baskonia, los partidazos de la jornada
La Euroliga va tomando carrerilla con la semana 18 entrando en juego, la penúltima del año. El FC Barcelona se verá las caras con el Fenerbahce, en un partido en el que los de Xavi Pascual se pueden poner líderes de la competición si ganan y si el Hapoel Tel Aviv no lo hace. Por otro lado, el Valencia se enfrentará al Baskonia y el Madrid, al Mónaco fuera de casa.
Fenerbahce - Barcelona (jueves 18:45)
El Barça busca seguir con su buena dinámica y quiere la victoria para ponerse líder de la Euroliga.
Valencia - Baskonia (jueves, 20:00)
El Valencia, tercero en la competición, busca, como el Barça, ponerse líder con una victoria y una derrota de los azulgrana y del Hapoel Tel Aviv.
Mónaco - Real Madrid (viernes, 19:30)
Los blancos quieren entrar en el top cinco de la Euroliga a costa de los italianos, que están firmando una buena actuación en la competición.
Los demás partidos de la jornada son los siguientes: Dubai - Milán, Zalgiris - Panathinaikos, Bayern- Hapoel Tel Aviv, Lyon - Efes, París - Estrella Roja, Partizan - Maccabi Tel Aviv y Bolonia - Olympiacos.
Dónde ver la Euroliga
Toda la jornada se podrá seguir a través de M+ Deportes 2 (64) y M+ Deportes 3 (65), de la plataforma Movistar Plus+.
