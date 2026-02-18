El fantasma de la censura mediática se cierne sobre EE UU a pocos meses de las elecciones de medio mandato

La cadena de televisión estadounidense CBS, propiedad de Paramount Skydance, se enfrenta a nuevas críticas en plena negociación con Warner después de que el presentador Anderson Cooper anunciara el lunes su salida tras 20 años en antena y el cómico Stephen Colbert dijera ese mismo día que la dirección le impidió emitir una entrevista con un político demócrata para controlar el debate político.

La amenaza de la censura cobra cuerpo en EE UU a pocos meses de las decisivas elecciones de medio mandato, en noviembre, en las que los republicanos someten a prueba el turbulento mandato de Donald Trump, y los demócratas, el desconocido alcance de su recuperación tras el fracaso de Kamala Harris en las presidenciales de 2024.

Las cuitas en las que ahora se ve inmersa la CBS no son, sin embargo, nuevas, sino un episodio más del streaming de la agitación política que vive el país desde hace meses. En septiembre, el fulminante despido y la posterior readmisión del presentador Jimmy Kimmel en ABC fue un presagio de la represión por parte de la Administración republicana de las voces críticas. A medida que la popularidad de Trump se abisma en cifras récord —el 36% en diciembre, la última medición— y ante la inminencia de las elecciones de medio mandato, analistas y expertos prevén que el control sobre la libertad de expresión se recrudezca.

El lunes por la noche, Colbert denunció que la cadena había impedido la emisión de su entrevista a James Talarico, que aspira a ser senador por Texas, por recientes cambios en la normativa de “tiempo igualitario” a candidatos de uno y otro signo promovidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas inglesas). En los primeros minutos de su programa, The Late Show with Stephen Colbert, explicó a la audiencia que el equipo jurídico de la cadena le había comunicado “claramente” que no podía emitir la entrevista y recomendado que no mencionara la ausencia del invitado, algo que decidió ignorar. “Como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”, dijo en su programa del lunes.

Exclusiva en YouTube

En paralelo, el programa que presenta Colbert, votante demócrata declarado, publicó la entrevista a Talarico en YouTube como “una exclusiva solo online”, ya que las normas de la FCC no se aplican a las emisiones en línea. En la charla, Talarico, que en agosto abandonó temporalmente Texas junto con otros legisladores en protesta por la manipulación del mapa electoral por los republicanos, criticó el episodio. “Este [el republicano] es el partido que decía oponerse a la cultura de la cancelación y ahora está tratando de controlar lo que vemos, lo que decimos, lo que leemos. Y este es el tipo más peligroso de cultura de la cancelación, el que viene desde arriba. Se ensañaron con The View porque participé en ese programa [de ABC, tras el que la FCC abrió una investigación]. Persiguieron a Jimmy Kimmel por contar un chiste que no les gustó [sobre el ultraconservador Charlie Kirk, asesinado en un mitin]. Te persiguieron a ti [Colbert] por decir la verdad sobre el soborno de Paramount a Donald Trump", en alusión al acuerdo por 16 millones de dólares que la compañía cerró con el presidente para zanjar una demanda sobre supuesta manipulación en la edición de una entrevista con la candidata demócrata Kamala Harris en el programa 60 minutes de la CBS.

Talarico añadió en la red social X: “Esta es la entrevista que Donald Trump no quería que vieras. Su FCC se negó a emitir mi entrevista con Stephen Colbert. A Trump le preocupa que estemos a punto de darle la vuelta a Texas”. El político, que también es pastor, se sienta en el Capitolio texano desde 2018 y ahora se presenta a las primarias demócratas para el Senado.

Veinticuatro horas después, Colbert criticó a la CBS y a su empresa matriz, Paramount, por publicar solo en YouTube la entrevista. El presentador se defendió de las advertencias del equipo jurídico de su cadena asegurando que los abogados aprueban hasta la última coma de todos los guiones que se emiten. “De hecho, entre el monólogo que hice anoche y antes de pasar a la segunda parte [del programa], en el que hablaba de este tema, tuve que ir entre bastidores. Me llamaron en un aparte para darme más notas de estos abogados, algo que nunca había sucedido antes, y nos dijeron el lenguaje que querían que utilizara para describir esta normativa del tiempo igualitario”, explicó Colbert. “Utilicé esos términos, así que no sé de qué va esto”.

Anna Gomez, la representante demócrata en la FCC, habla sin ambages de “censura”. “Este es otro ejemplo preocupante de la capitulación de las empresas ante la amplia campaña de censura y control de la libertad de expresión llevada a cabo por esta Administración. La FCC no tiene autoridad legal para presionar a las emisoras con fines políticos ni para crear un clima que coarte la libertad de expresión”, declaró Gomez.

Esta es la última controversia relacionada con la CBS en los últimos meses. La organización y su propietaria, Paramount, ya se habían enfrentado a un escrutinio por el nombramiento de la controvertida redactora jefa Bari Weiss, azote de todo lo que suene a woke, para dirigir la división de informativos de la cadena.

La normativa que teóricamente concede el mismo tiempo a los candidatos electorales de todos los partidos no se aplicaba hasta el mes pasado a los programas de entrevistas y entretenimiento nocturnos como los de Kimmel y Colbert. Colbert abundó en sus críticas al presidente de la FCC, Brendan Carr, y a los abogados de la cadena, afirmando que estaban aplicando unilateralmente la directiva por “razones puramente económicas”.

Tsunami mediático

Porque las dificultades económicas del sector son otro factor determinante y clave en este tsunami mediático, en el que entran desde los despidos masivos del diario Washington Post a las opas y fusiones de compañías y productoras televisivas. La alusión de Colbert a la economía se hace eco de la explicación que dio Paramount cuando anunció en julio pasado que el veterano late show de Colbert dejaría de emitirse en mayo, tras solicitar la aprobación de la FCC a su fusión con Skydance Media por valor de 8.400 millones de dólares. La fusión se completó en enero.

A esta componenda económica se refieren también las palabras de Talarico sobre “el soborno de Trump a Paramount”, pues la fusión no se habría producido sin la luz verde de la Casa Blanca. La FCC aprobó la oferta de Skydance Media para adquirir Paramount, la empresa matriz de CBS, después de que esta cerrara un acuerdo de 16 millones de dólares con el presidente Trump para zanjar una demanda en la que acusaba al programa 60 Minutes de editar de forma engañosa una entrevista con la entonces candidata presidencial demócrata Harris. No por casualidad, el mismo día y casi a la misma hora que Colbert denunciaba la censura a la entrevista de Talarico, el presentador estrella de 60 minutes, Anderson Cooper, anunciaba su salida del programa tras casi 20 años en antena. Aunque el periodista aludió a razones de índole personal —pasar más tiempo con sus hijos—, pocos creen que se trate de una mera coincidencia.