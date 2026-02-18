La actas de la Fed revelan la creciente división interna en el organismo ante las presiones de la Casa Blanca

La última reunión de la Reserva Federal (Fed) fue más importante por lo que ocurría fuera de sus muros que por las decisiones de política monetaria. La cita estuvo sacudida por la investigación penal que la fiscalía de Estados Unidos ha abierto al presidente de la institución, Jerome Powell. El banquero central ha sufrido constantes ataques y amenazas de Donald Trump, quien exige rebajas de tipos más pronunciadas. Las actas de la reunión, publicadas este miércoles, no hacen ninguna referencia a los ataques a la independencia de la institución, ni hay ninguna mención de apoyo a Powell, cómo si el mayor ataque en décadas a la autonomía del organismo por parte de la Casa Blanca no hubiera sucedido.

“Todos los participantes coincidieron en que la política monetaria no seguía un rumbo preestablecido y que se basaría en una amplia gama de datos entrantes, la evolución de las perspectivas económicas y el balance de riesgos”, reflejan las minutas de la Fed de la reunión celebrada el pasado 28 de enero para justificar el parón en la rebaja de tipos.

Pero las minutas revelan la creciente división interna en el seno de la institución, donde se empiezan a dibujar tres grupos diferenciados: los que prefieren profundizar en la rebaja de tipos, aquellos que defienden que hay que tomarse un respiro, y los que advierten que debería subirse las tasas si la inflación persistente vuelve a repuntar.

En medio de esta situación, 10 de los 12 banqueros centrales que deciden sobre la orientación de la política monetaria prefirieron aislarse del ruido y acordaron por unanimidad dejar intactos los tipos de interés en un rango entre el 3,5% y el 3,75% para tomarse un respiro después de tres descensos consecutivos a finales del año pasado.

La decisión contó con dos votos en contra, el de Stephen Miran, el caballo de Troya de la Casa Blanca en la Fed; y el de Christopher Waller, otro de los nominados por el mandatario republicano. Ellos dos apostaron por una rebaja de un cuarto de punto del precio del dinero. “Varios participantes comentaron que probablemente sería apropiado realizar más ajustes a la baja en la tasa de fondos federales si la inflación disminuyera de acuerdo con sus expectativas”, apuntan las minutas en referencia a Miran y Warren.

Aunque los analistas esperaban alguna mención a la indepencia del organismo, las actas pasan de largo sobre el asunto. En realidad reflejan la postura de Powell, quien en la rueda de prensa posterior a la última reunión evitó pronunciarse sobre su imputación y las amenazas de Trump. Aunque sí que dejó una frase para la historia: “Creo que si se pierde esa independencia, en primer lugar, sería difícil restaurar la credibilidad de la institución. Si la gente pierde la confianza en que tomamos decisiones basándonos únicamente en nuestra evaluación de lo que es mejor para todos, para el público en general, en lugar de intentar beneficiar a un grupo u otro, si se pierde esa confianza, será difícil recuperarla”, señaló Powell.

Dos días después de aquella reunión, el inquilino de la Casa Blanca anunció a Kevin Warsh, un reputado economista, que ya fue miembro del consejo de la Fed entre 2006 y 2011, como su candidato para sustituir a Powell, cuyo mandato termina a mitad del próximo mayo.

Las actas revelan que los 12 miembros del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC), el organismo de la Fed, que decide sobre los costes de endeudamiento, “coincidieron en que los indicadores disponibles sugerían que la actividad económica se había expandido a un ritmo sólido”.

A partir de ahí se evidencian dos visiones y tres sensibilidades. Los que creen que hay que prestar más atención a la debilidad del mercado laboral y por tanto defienden rebajas de las tasas más agudas, y los que consideran que las tensiones sobre la inflación no han terminado de disiparse completamente debido a los aranceles. Dentro de estos se distinguen los que prefieren esperar a tener más datos y aquellos que aun temen el regreso de la inflación.

Apoyos a subidas de tipos

“Varios participantes indicaron que habrían apoyado una descripción bilateral de las futuras decisiones del Comité sobre las tasas de interés, reflejando la posibilidad de que ajustes al alza en el rango objetivo de la tasa de los fondos federales pudieran ser apropiados si la inflación se mantiene en niveles superiores al objetivo”, señalan la actas.

Los banqueros centrales coincidieron en mantenerse expectante a los nuevos datos sobre los dos objetivos de su mandato: la estabilidad de precios (inflación) y la creación de empleo. “Casi todos los miembros ya no consideraban que los riesgos a la baja para el empleo hubieran aumentado en los últimos meses”. De hecho, el último dato de empleo de enero, publicado la semana pasada mostró que se crearon 130.000 nuevos puestos de trabajo, una cifra muy superior a las expectativas de los analistas que ayuda a despejar las dudas sobre la salud del mercado laboral.

A pesar de ello, Miran y Waller en apostaron por rebajar los tipos porque les preocupaba que “la postura actual de la tasa de política monetaria todavía era significativamente restrictiva y consideraron que los riesgos a la baja para el mercado laboral eran una preocupación política más importante que el riesgo de una inflación persistentemente elevada”, según revelan las actas.