El presidente de la Reserva Federal anuncia que la Fiscalía le ha abierto una investigación penal

El ministerio público indaga si Jerome Powell mintió durante su declaración en el Senado para detallar la reforma de la sede de la Fed en Washington

Tras meses de hostigamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, el acoso ha subido de nivel. Powell ha confirmado este domingo que la Fiscalía de Estados Unidos le ha abierto una investigación penal por las obras de reforma de la sede de la institución en Washington. Los fiscales federales indagan si Powell mintió durante su comparecencia en el Congreso, el verano pasado, para explicar los detalles del proyecto, según ha avanzado The New York Times.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado”, ha anunciado este domingo Powell a través de un insólito vídeo publicado en la cuenta de X de la Reserva Federal. “Ese testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal”, ha asegurado Powell.

El responsable de la política monetaria ha asegurado que la investigación responde a su empeño por mantener la independencia de la institución y no doblegarse a la voluntad del inquilino del Despacho Oval, que exige rebajas de tipos de interés más pronunciadas. En el vídeo, Powell ha señalado: “La amenaza de cargos penales se debe a que la Reserva Federal establece las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al interés general, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

En uno de los mayores ataques de la historia a la autonomía de la Reserva Federal, Trump lleva meses acosando, insultando y amenazando con despedir a Powell, quien fue nombrado presidente de la Fed por el propio magnate republicano durante su primer mandato, en 2018. Quiere que reduzca los tipos de interés a más velocidad para estimular la economía estadounidense antes de las elecciones de mitad de mandato, donde los demócratas pueden recortar su poder, según reflejan las encuestas.

“Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley, pero esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración”, declaró el economista neoyorquino.

Trump ha llamado a Powell “estúpido”, “poco inteligente”, “señor demasiado tarde”. Ha amenazado con despedirlo, pero sus asesores le han explicado que legalmente sería muy complicado, debido a la autonomía de la Reserva Federal. A pesar de ello, aún insiste en ello de cuando en cuando. También ha abierto un proceso de selección para elegir al sucesor de Powell, cuyo mandato termina en mayo, y aunque Trump podría renovarlo, ha decidido apartarlo.

El presidente de la Fed, muy serio, ha insistido: “Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se verá dirigida por la presión política o la intimidación”

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde está la capital del país, está supervisando la investigación. El expediente, que incluye un análisis de las declaraciones públicas de Powell y un examen de los registros de gastos, fue aprobado en noviembre por Jeanine Pirro, una histórica aliada de Trump, según declararon varios funcionarios al Times.

A pesar de los ataques del mandatario republicano, Powell nunca había aludido a los insultos o amenazas durante sus intervenciones públicas. “He servido en la Reserva Federal bajo cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas. En todos los casos, he desempeñado mis funciones sin temor ni favoritismo político, centrado únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo”.

El promotor inmobiliario neoyorquino reconvertido a político visitó las obras de la sede de la Reserva Federal, situada en la avenida Constitución de la capital, a unos cientos de metros de la Casa Blanca, y reprochó a Powell los sobrecostes. El economista lo corrigió en público por mentir sobre las cifras. La remodelación de la sede ha costado 2.500 millones, con un sobrecoste de alrededor de 700 millones, porque se ha construido un aparcamiento para los funcionarios del organismo y un pasillo para unir los dos edificios principales. “El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Continuaré desempeñando el trabajo para el que el Senado me confirmó con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense”.

No se trata de la única investigación penal abierta contra un miembro de la Fed. La Casa Blanca ya lanzó un ataque judicial contra otra de las gobernadoras de la institución, Lisa Cook, elegida por el demócrata Joe Biden, y uno de los 12 miembros del Comité Federal del Mercado Abierto, el organismo de la Reserva Federal que decide sobre los tipos, más críticas con las injerencias de Trump.

La Casa Blanca la acusó de irregularidades en la formalización de un préstamo hipotecario por haber registrado dos viviendas como habitual para beneficiarse supuestamente de ventajas en las condiciones financieras. La acusación, sin pruebas, fue acompañada por un escrito sin firmar de Trump pidiendo su despido. El documento no tenía validez legal, pero ha dado pie a un proceso judicial que está en el Tribunal Supremo. La Corte tendrá que decidir a finales de enero si el presidente puede despedir a miembros de la Reserva Federal en una decisión que se antoja histórica por las consecuencias en la política monetaria y porque fijará los límites de poder del presidencial.