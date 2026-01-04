La Reserva Federal afronta un año decisivo para su independencia ante los ataques de Trump

El fin del mandato de Jerome Powell y otros gobernadores abre la puerta a una injerencia de La Casa Blanca. Los analistas prevén más bajadas de tipos en 2026 conforme los riesgos sobre la inflación vayan desapareciendo

El año arranca con dos de los edificios más singulares y reconocidos de Washington en plena remodelación. En el número 1600 de la avenida Pennsylvania, lo más parecido a los Campos Eliseos de la capital estadounidense, se ubica la Casa Blanca. Allí, el presidente de Estados Unidos ha ordenado derruir el ala este para construir un ostentoso salón de baile que empequeñecerá la histórica residencia presidencial. A unos pocos metros, en el número 20 de la avenida Constitución, se yerguen las grúas de las obras para reformar el edificio Marriner S. Eccles, la sede principal de la Reserva Federal, que afronta un año decisivo para defender su independencia ante las injerencias de Donald Trump.

Las obras son una metáfora de la profunda transformación que vive la política estadounidense en el segundo mandato del republicano y sus esfuerzos para controlar todas las instituciones, incluida la Fed. Ya lo advirtió hace un año durante la campaña electoral: “Creo que el presidente debería al menos tener voz y voto en la Fed. Lo creo firmemente”, aseguró en 2024. “Gané mucho dinero, tuve mucho éxito y pienso que tengo mejor intuición que la gente que está en la Reserva Federal o que el presidente”.

La maniobra del republicano amenaza con echar por tierra la autonomía conseguida por el banco central durante varias generaciones de gobernadores que plantaron cara al poder ejecutivo. Los analistas atisban este año tres cuestiones clave: quién será el próximo presidente de la Fed, cómo terminará el intento de Trump de asaltar la institución y cuál será el rumbo y la velocidad de la política monetaria.

La Reserva Federal afronta en 2026 el mayor desafío a su independencia en décadas. Vivirá un intenso año marcado por la sucesión de su presidente y los intentos de Trump de colonizar la institución. Jerome Powell termina mandato el próximo mayo. La Casa Blanca parece tener ya un favorito para sustituirle, pero no lo hará público hasta dentro de unas semanas. El primer candidato es Kevit Hassett, director del Consejo Económico Nacional. Los inversores tienen dudas sobre su perfil por su inquebrantable fidelidad a Trump, lo que pondría en riesgo la autonomía del organismo. Pero Hasset no es el único de la lista. Kevin Warsh, ex miembro de la junta de gobernadores, ha subido en las encuestas ante las dudas sobre la independencia de Hasset. El tercero en discordia es Christopher Waller, un veterano y actual miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal desde 2020. Trump asegura que desvelará el nombre de su candidato antes de final de enero y las apuestas ya circulan por Wall Street.

Vista de las obras en el edificio Marriner S. Eccles, sede de la Reserva Federal. Andrew Harnik (via REUTERS)

Powell, que fue nombrado por Trump en 2018 para sustituir a Janet Yellen, vivirá su salida como un alivio. Trump ha lanzado una descarnada cruzada contra el presidente de la Fed porque quiere bajar más rápido de los tipos de interés. Como todos los gobernantes, reclama tasas bajas para estimular la economía durante su mandato, sin tener en cuenta otros riesgos como la inflación por su política arancelaria o la posible burbuja asociada a la inteligencia artificial (IA).

El magnate republicano, que se hizo millonario especulando en el sector inmobiliario de la jungla neoyorquina, ha acosado brutalmente a Powell e insultado de forma despiadada para que se marche. Amenazó con despedirlo por los sobrecostes de la reforma del edificio Marrimer S. Eccles, pero los asesores del gobierno le aconsejaron que era arriesgado porque carecía de fundamento legal.

El gobernador ha resistido todas las embestidas del inquilino de la Casa Blanca. Su mandato como presidente termina oficialmente en mayo y aunque Trump ya le busca sustituto, Powell podría permanecer como miembro de la junta hasta 2028. Es lo que los analistas llaman hacerse un Marriner S. Eccles, el presidente de la Reserva Federal entre 1934 y 1948, que da nombre a la sede principal de la institución. Pero Eccles es conocido también porque tras su mandato se mantuvo como miembro de la junta de gobernadores, plantando cara a los intentos de injerencia del entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, y contribuyendo a sentar las bases de la independencia del organismo.

Aun así, Trump ya ha colocado varios peones en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo compuesto por 12 miembros, que decide sobre el rumbo de la política monetaria. Este organismo está compuesto por los siete miembros de la Junta de Gobernadores; el presidente de la Reserva Federal de Nueva York; y cuatro de los 11 presidentes restantes de los bancos regionales, quienes ejercen sus cargos por un año de forma rotatoria.

La política monetaria es responsabilidad del FOMC, un organismo distinto de la junta de la Reserva Federal. El presidente de Estados Unidos propone al presidente de la Junta de la Fed y, por convención, este también preside el FOMC, pero técnicamente, este comité es responsable de su propia gobernanza. “Esto”, dice Christopher Hodge, economista jefe de Natixis, “plantea la posibilidad de un escenario sin precedentes en el que Powell decida permanecer como gobernador de la Junta y aun así sea elegido presidente del FOMC”. Y añade: “Por supuesto, este escenario altamente improbable rompería con décadas de ortodoxia, y la Fed es una institución que venera particularmente la tradición”.

El Comité de Mercado Abierto opera como una institución que busca el consenso entre sus 12 miembros. Las disidencias en las reuniones solo han ocurrido en el 36% de las ocasiones a lo largo de la historia de la Fed. En toda su historia, solo ha habido tres ocasiones en las que una votación se aprobó por mayoría de un solo voto, y una mayoría de un solo voto no se ha producido en más de 50 años, desde 1973.

Así que Trump busca controlar ese organismo. En su anterior mandato nombró a tres miembros de este grupo y ahora ha colado a Stephen Miran, jefe de la Oficina Económica de la Casa Blanca en excedencia, para allanar el camino del asalto a la Reserva Federal. El republicano también nombrará al sustituto de Powell y a otros dos miembros cuyo mandato vence este año.

Parece clave la decisión que tome Powell sobre su continuidad en la junta. También en lo que suceda con Lisa Cook, una de las gobernadoras que ofrece más resistencia ante los intentos de controlar el organismo. Nombrada por el demócrata Biden, su gabinete la acusa de irregularidades en un préstamo hipotecario por haber registrado dos viviendas como habitual para beneficiarse supuestamente de ventajas en las condiciones financieras. La acusación, sin pruebas, fue acompañada por un escrito sin firmar de Trump pidiendo su despido. El documento no tenía validez legal, pero ha dado pie a un proceso judicial que está en el Tribunal Supremo. La Corte tendrá que decidir a finales de enero si el presidente puede despedir a miembros de la Reserva Federal en una decisión que se antoja histórica por las consecuencias en la política monetaria y porque fijará los límites de poder del presidencial.

“Durante casi 50 años, la Fed ha funcionado como una institución que busca el consenso y que se ha percibido como ajena a la contienda política. Esa dinámica parece haberse roto este año, con los repetidos ataques al presidente Powell, el intento continuo de destituir a la gobernadora Cook y el nombramiento (temporal o no) del presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, Stephen Miran, a la Junta de la Fed”, señala Christopher Hodge, economista jefe de Natixis. Y añade: “Si la Corte falla a favor de Trump, él y todos los demás presidentes en adelante tendrían un control mucho mayor sobre la Reserva Federal. Incluso sin despedir a un gobernador, la amenaza de destitución se cerniría sobre la institución y podría influir en la política monetaria”.

Más allá de las luchas de poder en la cúpula del organismo y el sustituto de Powell está por ver el rumbo de la política monetaria. Algunos analistas consideran que podrá haber hasta tres bajadas de tipos de interés durante este año. Otros consideran que las perspectivas serán más moderadas en función de cómo evolucionen los datos de inflación y creación de empleo, los dos mandatos del banco central.

Powell sugirió en la última reunión del FOMC que se tomaría un respiro en la próxima reunión de finales de enero. Pero queda a la expectativa de la evolución de las estadísticas. Y no todos lo ven de la misma forma: “A pesar de todo, las expectativas del mercado para la reunión del FOMC de enero se mantuvieron excepcionalmente estables y siguen indicando solo una probabilidad de uno entre cuatro de que la Fed flexibilice su política. Mantenemos nuestra previsión de un recorte más de la Fed en la próxima reunión, pero esta previsión depende casi por completo del informe de empleo de diciembre, que se publicará el 9 de enero”, según Bruce Kasman, analista de JP Morgan.

Veronica Clark de Citi Research apunta: “Prevemos recortes de tipos de interés de 75 puntos básicos el próximo año. Como era de esperar, la mayoría de los participantes prevén nuevos recortes de tipos si la inflación se desacelera según lo previsto”.