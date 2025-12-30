Las actas de la Fed evidencian la división interna y sugieren una pausa en la rebaja de tipos

No resulta fácil convencer a una docena de expertos económicos sobre el rumbo de la política monetaria cuando el presidente del país presiona en una dirección diferente a la que uno considera que debería ir. Ese es el trabajo que lleva desempeñando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, durante el último año con Donald Trump desde la Casa Blanca amenazando con destituirlo e insultándolo cada semana.

Las actas de la última reunión de la Fed, celebrada el pasado 10 de diciembre, no reflejan nada de esas presiones, pero sí la profunda división interna por el trabajo larvado de uno de los acólitos del presidente de Estados Unidos para que el organismo que decide sobre el precio del dinero rebaje los tipos de forma más agresiva. También evidencian que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed acordaron analizar los datos de empleo e inflación antes de tomar una decisión, lo que sugiere que en la reunión de finales de enero se tomarán un respiro en la carrera a la baja de los tipos de interés.

Durante la reunión de hace dos semanas, que se prolongó durante una hora y media, Powell tuvo que emplearse a fondo para lograr un consenso para rebajar los tipos. Logró atemperar las discrepancias entre los que creen que el riesgo inflacionario se ha disipado mientras crecen las dudas sobre el mercado laboral y los que consideran que los precios siguen lejos del objetivo del banco central y los datos de empleo no son consistentes por el cierre gubernamental. Finalmente, la Reserva Federal redujo el precio del dinero en 0,25 puntos hasta un rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

“Algunos de quienes apoyaron la reducción de la tasa de política monetaria en esta reunión indicaron que la decisión fue delicada o que podrían haber apoyado mantener el rango objetivo sin cambios”, señalan las minutas.

La decisión, la tercera rebaja consecutiva de tipos, contó con tres votos disconformes: el vicepresidente Stephen Miran, el caballo de Troya de Trump en la Fed, apostó por rebajar los tipos en 0,5 puntos. Por el contrario, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee; y el gobernador de la Fed regional de Kansas, Jeffrey Schmid, votaron por detener la reducción del precio del dinero. La reunión evidenció la mayor disensión interna desde 2019, cuando también gobernaba Trump.

“Creemos que nuestra posición actual nos permite esperar y observar cómo evoluciona la economía a partir de ahora”, dijo Powell durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Y aunque la mayoría respaldó nuevos ajustes a la baja de los tipos a lo largo de 2026, algunos participantes sugirieron que, sería apropiado mantenerlos sin cambios durante un tiempo. “Algunos participantes observaron que este enfoque permitiría a los responsables de la política monetaria evaluar los efectos retardados en el mercado laboral y la actividad económica de las recientes medidas del Comité hacia una postura política más neutral, a la vez que les daría tiempo para adquirir mayor confianza en que la inflación volvería al 2%”, señalan las actas.

Las apuestas de los inversores dan un 83% de posibilidades de que la Reserva Federal mantega intacto el precio del dinero en la próxima reunión que se celebrará a finales de enero, según las predicciones de FedWatch.