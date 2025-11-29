Junts, a Feijóo: “A los empresarios catalanes no hay que pedirles ayuda, sino perdón”

Junts per Catalunya siente que la presión política intenta aplastarle por todas partes. Por un lado, en Cataluña las encuestas pronostican un auge de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, que empataría con el partido de Carles Puigdemont en la tercera posición en unas hipotéticas elecciones. Y por otro, su papel de llave en el Congreso, con siete diputados que permiten decantar mayorías, le sitúa en la encrucijada de seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez pese a haber roto el pacto de investidura que tenía con los socialistas o de sumarse al bloque de PP y Vox para forzar una moción de censura. El viernes, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, visitó a la patronal catalana Foment del Treball y fue explícito al pedir a los empresarios catalanes que convenzan a Junts para que ayude a tumbar al Gobierno de coalición. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha querido este sábado sacarse las presiones de encima en el Consell Nacional del partido y le ha devuelto el recado a Feijóo: “Tiene la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios. A los empresarios no les tiene que pedir ayuda, sino perdón, por el maltrato sistemático al que les sometió durante los años en que estaban en el Gobierno”.

Durante su intervención, Turull ha insistido en la necesidad de que el partido evite sucumbir a las presiones, tanto internas por parte de un electorado que se le va hacia Aliança Catalana, como externas por parte de la posición que se espera de Junts en el Congreso. Turull ha apostado en cambio por mantener un rumbo claro, y ha presentado al partido como la alternativa real al Govern socialista de Salvador Illa: “Hay una presión, una ola mediática hacia Junts que va incrementando. Quieren que hagamos golpes de volante, pero nosotros somos la alternativa, no desde el ruido sino desde la propuesta”.

Turull se ha referido en primer lugar a la ruptura con el PSOE, que se materializó a finales de octubre aunque ello no ha llevado al partido de Carles Puigdemont a apoyar una alternativa como les pide Feijóo. “Después de varios avisos al PSOE dimos por finalizado el acuerdo de Bruselas. Era una oportunidad pero ni con mediación internacional sirvió, el PSOE no se lo tomó seriamente. Nosotros no tenemos la vocación de ser muleta de nadie ni de formar parte de ningún bloque. La estabilidad va en función de los avances, y si no los hay, damos por finalizado el acuerdo”, ha zanjado Turull. Sin embargo, no se sitúa tampoco en contra del Gobierno, al que ve en una situación “de fragilidad, sin mayoría, y empantanado en temas judiciales con muchas dosis de lawfare, la misma que negaban que existiese en Cataluña”.

01:20 Feijóo pide a empresarios que presionen a Junts para que apoye una moción de censura El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre intervienen en un acto de la patronal, a 28 de noviembre de 2025, en Barcelona. Foto: Kike Rincón / Europa Press

Lejos de la moción de censura

La alternativa a estar con el Gobierno sería apoyar una hipotética moción de censura en caso de que los populares la planteasen, pero Turull ha alejado esta posibilidad, al reclamar a Feijóo que pida perdón a los empresarios, y ha enumerado los motivos: por haber facilitado en Barcelona que los socialistas llegasen a la alcaldía, por los boicots contra los productos y la lengua catalana, por la falta de inversión en infraestructuras y, en definitiva, por “el maltrato” al que los Gobiernos del PP sometieron a Cataluña y sus empresarios durante años, según ha expresado Turull. Los empresarios quieren serenidad y escenarios previsibles, y por ello lo primero que hizo el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, cuando Junts rompió con el PSOE, fue visitar a Puigdemont en Bruselas.

Que Junts se sumase al bloque de PP y Vox sería uno de esos golpes de volante que se les exigen desde fuera. Pero hay otro golpe de volante que les apremia más, desde dentro, y es el de hacer frente a las encuestas, “que tienen sesgos que causan vergüenza, pero que describen un momento muy complicado, no solo para Junts sino para todos”, ha dicho Turull. El secretario general ha definido a Aliança Catalana, a la que no ha nombrado directamente, como “el populismo más descarnado que ofrece soluciones fáciles a problemas profundos”.

“Cataluña no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división“, ha dicho Turull, pese a que la presión del partido de Sílvia Orriols ha obligado a Junts a ir modulando su discurso para hacerlo más atractivo para estos electores que se ven tentados por la extrema derecha. “Junts no nació ni para renunciar ni para dividir ni para odiar. Junts nació para construir, para plantear un proyecto nacional y social al margen de las modas y el ruido, con la mirada en el futuro. El nuestro es el independentismo positivo”, ha dicho Turull.

El secretario general ha apostado así por evitar las “distracciones” y enfocarse en las propuestas, y ha vaticinado que el batacazo que pronostican las encuestas —el último CEO indica que los de Carles Puigdemont perderían entre 15 y 16 diputados— no se hará efectivo cuando llegue la hora de la verdad. “La política catalana ha demostrado demasiadas veces que las encuestas de hoy no representan la realidad de mañana. Junts tiene una fuerza que muchos quieren ignorar, y también resurge cuando el país lo necesita. Nunca hemos aceptado, y no lo haremos hoy, que el futuro de Cataluña nos lo dicten desde fuera“, ha dicho.

En la reunión ordinaria del Consell Nacional de Junts de este sábado, el partido ha aprobado su reglamento para elegir candidatos a las elecciones municipales de 2027. El reglamento prevé que sea la Comisión Municipal Territorial (CMT) la que dé inicio a los procesos de elección de candidatos en cada uno de los municipios. Para iniciar los procesos de selección, la CMT convocará una asamblea en el municipio correspondiente en la que los militantes y simpatizantes y la ejecutiva local podrán proponer candidatos para encabezar la lista. Para ser candidato no hará falta militar en el partido. La incógnita es qué ocurrirá en Barcelona, ya que por ahora no hay ningún candidato que haya presentado su candidatura para optar a la alcaldía.