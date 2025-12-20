Jornada 17 de La Liga: horario y dónde ver los partidos

La jornada arranca el viernes 19 con el Valencia - Mallorca y finaliza el lunes 22 con el Athletic - Espanyol

Mbappé, en una jugada ante el Alavés. Miguel Oses (AP)

La Liga va llegando a su ecuador con el inicio de la jornada 17, que comienza el viernes 19 y acaba el lunes 22. Algunos de los partidazos de la jornada son el Villarreal - FC Barcelona (el primer clasificado contra el tercero) o el Real Madrid - Sevilla, duelo de alto voltaje debido a la mala situación en la que se encuentra ambos equipos.

El Valencia sigue abonado al empate, esta vez ante un buen Mallorca. Samu Costa adelantó al conjunto visitante en la primera parte y Hugo Duro hizo el empate en el inicio de la segunda.

Oviedo y Celta empatan a 0 en Asturias en un empate que poco le sirve al Oviedo, segundo por la cola en LaLiga.

La Real deja escapar una victoria en el 93 por un penaltito y se sitúa peligrosamente cerca de los puestos de descenso. El Levante sigue colista.

Real Madrid y Sevilla se enfrentan en un partido que puede determinar el futuro de los técnicos de ambos equipos, con motivo de los malos resultados que están cosechando.

Los catalanes necesitan una victoria para salir del descenso, mientras que el Atlético quiere apurar las pocas opciones de ganar la Liga que le quedan ganando en Girona.

El conjunto verdiblanco quiere seguir en la buena dinámica en la que se encuentra, mientras que los azulones quieren acercarse a los puestos europeos.