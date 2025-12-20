Ir al contenido
Fútbol
LA LIGA

Jornada 17 de La Liga: horario y dónde ver los partidos

La jornada arranca el viernes 19 con el Valencia - Mallorca y finaliza el lunes 22 con el Athletic - Espanyol

El País
Ir a los comentarios

La Liga va llegando a su ecuador con el inicio de la jornada 17, que comienza el viernes 19 y acaba el lunes 22. Algunos de los partidazos de la jornada son el Villarreal - FC Barcelona (el primer clasificado contra el tercero) o el Real Madrid - Sevilla, duelo de alto voltaje debido a la mala situación en la que se encuentra ambos equipos.

Valencia VAL
1
Hugo Duro 51'
Mallorca MLL
1
Samuel Costa 22'
Finalizado

El Valencia sigue abonado al empate, esta vez ante un buen Mallorca. Samu Costa adelantó al conjunto visitante en la primera parte y Hugo Duro hizo el empate en el inicio de la segunda.

Oviedo OVI
0
Celta CEL
0
Finalizado

Oviedo y Celta empatan a 0 en Asturias en un empate que poco le sirve al Oviedo, segundo por la cola en LaLiga.

Levante LEV
1
De la Fuente 93' (p)
R. Sociedad RSO
1
Take Kubo 45'
Finalizado

La Real deja escapar una victoria en el 93 por un penaltito y se sitúa peligrosamente cerca de los puestos de descenso. El Levante sigue colista.

Osasuna OSA
Alavés ALA
DAZN

Real Madrid RMA
Sevilla SEV
Movistar LaLiga

Real Madrid y Sevilla se enfrentan en un partido que puede determinar el futuro de los técnicos de ambos equipos, con motivo de los malos resultados que están cosechando.

Girona GIR
Atlético ATM
Movistar LaLiga

Los catalanes necesitan una victoria para salir del descenso, mientras que el Atlético quiere apurar las pocas opciones de ganar la Liga que le quedan ganando en Girona.

Villarreal VLL
Barcelona BCN
DAZN

Elche ELC
Rayo RAY
Movistar LaLiga

Betis BET
Getafe GET
DAZN

El conjunto verdiblanco quiere seguir en la buena dinámica en la que se encuentra, mientras que los azulones quieren acercarse a los puestos europeos.

Athletic ATH
Espanyol ESP
Movistar LaLiga

No hay paz en el volcán del Real Madrid

David Álvarez
Florentino Pérez

Florentino Pérez sostiene la guerra del Real Madrid al Barça por el caso Negreira

David Álvarez | Madrid

