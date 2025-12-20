Real Madrid - Sevilla en directo | El Sevilla amenaza la portería blanca en los primeros minutos
Los de Almeyda fallan un mano a mano en el minuto cinco | Los blancos necesitan la victoria para no perderle la estela al FC Barcelona en LaLiga
El Real Madrid recibe al Sevilla en un partido vital por la lucha por el campeonato doméstico, y está sufriendo en los primeros minutos ante los visitantes, que han salido muy fuertes. El conjunto de Alonso está a cuatro puntos de desventaja del Barça, por lo que necesita ganar para meter presión al equipo azulgrana, que juega el domingo contra el tercer clasificado, el Villarreal. Además está en juego el futuro de Xabi Alonso, quien no está logrando convencer a la afición ni a la directiva con los pobres resultados que está logrando últimamente. Por otro lado, el delantero del Madrid Kylian Mbappé puede hacer historia convirtiéndose en el jugador mas goleador en un año natural del Real Madrid superando los 59 goles que marcó Cristiano Ronaldo en 2013 (el francés tiene 58). El Sevilla por su parte quiere dar la sorpresa en el Bernabéu para situarse cerca de los puestos europeos en LaLiga y confirmar su mejoría de forma tras su goleada al Oviedo.
Muñiz Ruiz muestra la tarjeta amarilla a José Ángel Carmona por una patada abajo a Vinícius Junior.
Entre Juanlu Sánchez y José Angel Carmona neutralizan el ataque de Vinícius Junior, quedándose sin campo tras una jugada individual.
Las vías de ataque del conjunto andaluz pasan por buscar la espalda de Raúl Asencio y de Fran García. Está encontrando formas de progresar cuando consigue ser vertical por las bandas.
Media hora de juego en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se entona tras varios sustos. El Sevilla aguanta con personalidad (0-0).
Ha fijado Matías Almeyda las marcas personales en banda derecha, con Juanlu Sánchez siguiendo a Fran García y a José Ángel Carmona pendiente de cada movimiento que hace Vinícius Junior.
Batista Mendy, atento al corte. Gran jugada de Vinícius Junior, aguantando de espaldas la marca de José Ángel Carmona, girándose y lanzando en carrera a un Fran García que pone el centro atrás.
¡¡CABEZAZO DE DEAN HUIJSEN!! ¡¡Su testarazo se va arriba!! El internacional español vuelve a ganar el espacio y el salto a Nemanja Gudelj para rematar el córner que cuelga Rodrygo Goes desde la esquina derecha.
Jugada personal de Rodrygo Goes en un uno para dos. El brasileño fuerza un córner.
¡Lo intenta Huijsen a balón parado! El internacional español gana el duelo a Nemanja Gudelj para conectar un cabezazo a la salida de un córner. Su remate sale desviado.
Marcao salta a tiempo para desviar la trayectoria del pase hacia atrás de Kylian Mbappé después de recortar a Gabriel Suazo.
Ha inclinado la balanza la entidad de Chamartín, que pisa ahora más el campo contrario. Intenta Mbappé tener más peso en el juego, apareciendo con libertad en los escasos espacios libres.
¡¡Le pega Kylian Mbappé!! Su chut desde fuera del área se va arriba.
Está acumulando algún que otro error el cuadro sevillista cada vez que alarga posesiones en campo propio. Almeyda reclama más intensidad desde su zona técnica.
¡¡¡Fueeeeeeraaaaaa!!!! Bellingham fuerza con su presión la pérdida de Batista Mendy para que Arda Güler robe y asiste a Kylian Mbappé, cuyo disparo sale muy cruzado.
Primer cuarto de hora en el Santiago Bernabéu. Pitos desde la grada ante la puesta en escena de un Real Madrid tibio en defensa. El Sevilla no sufre en este inicio (0-0).
El cuadro hispalense planta hasta cuatro jugadores en campo contrario cada vez que los merengues quieren sacar la pelota desde atrás. Se intenta meter Rodrygo Goes para sumar un efectivo más por dentro.
¡¡No llega Alexis Sánchez!! Pierde Fran García la marca sobre Juanlu Sánchez, cargando el área con un centro raso que el chileno no remata al meter el cuerpo Rüdiger para molestar.
El conjunto de Nervión toca a pelota y sale jugando desde atrás ante la pasividad de su rival a la hora de presionar en zonas altas del campo. Suma pases en corto para ganar sensaciones con balón.
El Santiago Bernabéu responde con silbidos las primeras acciones defensivas de Antonio Rüdiger y especialmente de Dean Huijsen. El conjunto blanco está muy tierno atrás.
¡¡¡ISAAAAAC ROMEROOOOOO!!! ¡¡A punto de marcar el Sevilla!! Pase filtrado para el desmarque de Isaac Romero a la espalda de Rüdiger, resolviendo con un globo la salida de Thibaut Courtois. ¡Se le va fuera por muy poco!
¡¡Otro fallo defensivo de Dean Huijsen!! Le mide Juanlu Sánchez en el uno para uno, echándose la pelota en largo para ganarle en velocidad. El internacional español recupera terreno e intenta cargar con el cuerpo, perdiendo el duelo. El pase atrás de Juanlu Sánchez llega a Alexis Sánchez, que controla y se resbala, tocando el balón con la mano. Falta a favor del Real Madrid.
¡¡Cabezazo de Antonio Rüdiger!! Su testarazo a la salida de un córner se va alto.
¡¡¡FRAAAAAAAN GARCÍA!!!! ¡¡La ha tenido el Real Madrid!! Rodrygo Goes se mete al medio, recibe con espacios y busca la profundidad en el desmarque que tira Fran García de fuera hacia dentro. Odysseas Vlachodimos sale para achicar el espacio, tapando el lanzamiento con el cuerpo.
Como viene sucediendo en los últimos partidos, Aurélien Tchouaméni se mete entre centrales, dando altura a Raúl Asencio por derecho y a Fran García por izquierda. Tanto Rüdiger como Dean Huijsen se abren atraer marcas rivales, liberando el pasillo central para que Arda Güler o Bellingham bajen a recibir.
Rodrygo Goes defiende el primer palo para alejar el peligro en el córner botado desde la esquina derecha. El envío al área se queda corto.
¡¡Vaya error de Dean Huijsen!! Peca de exceso de confianza el internacional español como último hombre sacando la pelota jugada, perdiendo la posesión ante la presión de Isaac Romero. No aprovecha el fallo el canterano blanquirrojo, que fuerza el córner con un disparo.
Almeyda monta una línea de cinco en defensa, teniendo recorrido por las bandas con Gabriel Suazo y Juanlu Sánchez en los carriles. Alexis Sánchez e Isaac Romero forman la dupla atacante.
Sin sorpresas en el once de Xabi Alonso. La posición de pivote en el mediocentro es para Aurélien Tchouaméni, con Jude Bellingham y Arda Güler como volantes interiores. Sin Fede Valverde, Raúl Asencio hace las funciones de lateral derecho.
¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU!!!! ¡¡Kylian Mbappé pone a rodar la pelota en Chamartín!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Alejandro Muñiz Ruiz, perteneciente al Comité de Árbitros de Galicia, será el encargado de impartir justicia. El pontevedrés acumula más de 80 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2021/22. Estará asistido en el VAR por Javier Iglesias Villanueva (Comité de Árbitros de Galicia).
Los blanquirrojos son el equipo de LaLiga que más se ha beneficiado esta temporada en LaLiga de los goles en propia puerta (3): Juan Iglesias contra el Getafe, Leandro Cabrrera contra el Espanyol y César Tárrega contra el Valencia.
Kylian Mbappé ha marcado nueve de los trece tantos del Real Madrid en el presente curso de la Champions League (69% sobre el volumen total), ha generado a través de goles y asistencias 21 de los 34 que ha hecho el club blanco en LaLiga (61'7% sobre el volumen total) y anotó dos de los tres goles en Copa del Rey contra el Talavera. El francés ha participado en el 64% de los goles en competición oficial esta temporada.
El cuadro sevillista solo ha sumado 39 puntos en LaLiga a lo largo del año 2025, su peor registro de puntuación el campeonato doméstico en un año natural en todo el Siglo XXI.
Los merengues perdieron su último partido en el Santiago Bernabéu (0-2 contra el Celta de Vigo) después de encadenar diez triunfos consecutivos en LaLiga. No enlaza dos jornadas en casa perdiendo desde la temporada 2018/19 con Santiago Solari en el banquillo (1-2 contra el Girona y 0-1 contra el Barcelona).
El conjunto hispalense no ha ganado ninguno de los últimos 16 enfrentamientos en LaLiga como visitante ante el equipo blanco. En este periodo tan solo puntuó en un encuentro y fue lejos del Santiago Bernabéu: 2-2 en Valdebebas en mayo de 2021. No gana en Chamartín desde diciembre de 2008 con Manolo Jiménez en el banquillo.
El Real Madrid no ha perdido ninguno de los últimos 13 partidos de LaLiga contra el Sevilla, cediendo puntos tan solo en dos ocasiones: 2-2 en mayo de 2021 y 1-1 en octubre 2023. No pierde un partido desde la derrota por 3-0 en septiembre de 2018.
¡¡¡¡¡¡ALMEYDA RECUPERA A ISAAC ROMERO!!!!!! El técnico argentino puede volver a contar con el canterano blanquirrojo después de cumplir los dos partidos de sanción que le impusieron por su expulsión en el derbi contra el Real Betis. Repite por tercera jornada consecutiva juntando a Sow, Agoumé y Mendy en la medular, volviendo Gabriel Suazo a una línea defensiva a la que regresa Marcao.
¡¡¡¡¡¡XABI ALONSO SACA TODA LA ARTILLERÍA PESADA!!!!!! El técnico tolosarra no se guarda ninguna carta en ataque juntando a Mbappé, a Vinícius Junior y a Rodrygo Goes con Arda Güler y Jude Bellingham. La ausencia de Fede Valverde por fiebre y un fuerte golpe en el pie propicia que Raúl Asencio pase al lateral derecho, al mismo tiempo que Fran García ocupa el lateral izquierdo por el último partido de sanción de Álvaro Carreras.
Por su parte, Matías Almeyda comenzará con los siguientes once jugadores (5-3-2): Odysseas Vlachodimos - Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Marcao, Gabriel Suazo - Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow - Alexis Sánchez e Isaac Romero.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Xabi Alonso pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Thibaut Courtois - Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García - Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham - Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Junior.
Como en la temporada pasada, el conjunto hispalense cierra el año natural contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en busca de despedir el 2025 con un triunfo que ponga fin a la mala racha de resultados lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. No ha ganado en ninguna de sus últimas cuatro salidas ligueras (1E 3D) después de enlazar anteriormente tres triunfos consecutivos como visitante (Girona, Deportivo Alavés y Rayo Vallecano).
Aunque la eliminación de Copa a manos del Deportivo Alavés en dieciseisavos no entraba dentro de los planes, la derrota en el derbi contra el Real Betis al cierre del mes de noviembre sí ha significado un punto de inflexión para el Sevilla, que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos posibles en LaLiga para poner tierra de distancia con respecto a las posiciones de descenso (+5) y empezar a mirar los puestos europeos (-5).
Los blancos buscan cerrar el año manteniendo como máximo esos cuatro puntos de distancia con respecto al Barcelona en la pelea por el liderato que le permita empezar el año 2026 con la oportunidad de darles caza. Es uno de los dos partidos que le restan para cerrar la primera vuelta del calendario antes de cambiar el foco y empezar a pensar en la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Ni el triunfo ante el Deportivo Alavés en LaLiga (1-2 en Mendizorroza) ni el pase a octavos contra el Talavera (2-3) aparcan las dudas en torno al Real Madrid en cuanto a juego ni en torno a Xabi Alonso respecto a la dirección del grupo. El equipo sigue siendo frágil en defensa, encajando en cada uno de los últimos cuatro encuentros oficiales, le falta pegada al necesitar muchas ocasiones para abrir el marcador (xG -5'7) y muestra una excesiva dependencia en Kylian Mbappé.
El Santiago Bernabéu despide el año 2025 con tres puntos en juego para Real Madrid y Sevilla, con objetivos dispares pero necesidades similares. Xabi Alonso sigue en el alambre al mismo tiempo que Almeyda rema contra viento y marea en una entidad con mucho ruido fuera del campo.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
