Real Madrid - Sevilla en directo | El Sevilla amenaza la portería blanca en los primeros minutos

Los de Almeyda fallan un mano a mano en el minuto cinco | Los blancos necesitan la victoria para no perderle la estela al FC Barcelona en LaLiga

El Real Madrid recibe al Sevilla en un partido vital por la lucha por el campeonato doméstico, y está sufriendo en los primeros minutos ante los visitantes, que han salido muy fuertes. El conjunto de Alonso está a cuatro puntos de desventaja del Barça, por lo que necesita ganar para meter presión al equipo azulgrana, que juega el domingo contra el tercer clasificado, el Villarreal. Además está en juego el futuro de Xabi Alonso, quien no está logrando convencer a la afición ni a la directiva con los pobres resultados que está logrando últimamente. Por otro lado, el delantero del Madrid Kylian Mbappé puede hacer historia convirtiéndose en el jugador mas goleador en un año natural del Real Madrid superando los 59 goles que marcó Cristiano Ronaldo en 2013 (el francés tiene 58). El Sevilla por su parte quiere dar la sorpresa en el Bernabéu para situarse cerca de los puestos europeos en LaLiga y confirmar su mejoría de forma tras su goleada al Oviedo.