Mbappé, a la caza de un récord de Cristiano para sostener a Xabi

El francés, que lleva 58 goles en 2025, busca ante el Sevilla superar los 59 de Cristiano Ronaldo en 2013, la mayor cantidad de un futbolista en la historia de un Real Madrid cuyo entrenador continúa en el filo

El Real Madrid llega al último partido de 2025 con dos carreras al límite que mantienen una conexión muy estrecha. Xabi Alonso se agarra al banquillo bajo la observación desconfiada de la cúpula del club, siempre a un mal paso de ser destituido, mientras Kylian Mbappé persigue la marca histórica de goles en un año natural en el club, los 59 de Cristiano Ronaldo en 50 partidos en 2013. El francés, que lleva 58 en 58 citas en 2025, tiene este sábado contra el Sevilla su última oportunidad para sumar dos tantos y superarle (21.00, Movistar). Dos goles le darían el récord y seguramente también más tiempo a su entrenador. “Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar el 2026 con energía y optimismo”, dijo este viernes el técnico.

Sus destinos están cada vez más ligados. Si se toma todo 2025, las 58 dianas de Mbappé suponen el 42% de las 138 anotadas por el equipo (dejando fuera las dos en propia de los rivales), según los registros de Opta.

Sin embargo, la dependencia que tiene el Madrid de sus goles se ha extremado esta temporada, en el tramo del año a las órdenes de Xabi: lleva 28 de los 49 del equipo, el 57,1% del total.

Esta tendencia tan acusada explica las palabras del entrenador cuando el miércoles se le preguntó por qué el francés había jugado los 90 minutos contra el Talavera, un equipo del final de la tabla de Primera RFEF, solo una semana después de no haber podido participar contra el Manchester City: “Pues ha sido decisivo con los dos goles, porque Kylian siempre tiene esa facilidad de marcar goles. El tercer gol ha sido clave [el partido acabó 2-3], y por eso lo hemos mantenido en el campo y por eso ha iniciado”.

El 10 va alargando la estancia de Xabi en el Bernabéu a medida que se aproxima al récord de Cristiano. Y al mismo tiempo se aleja cada vez más del peso del portugués: en 2013, los tantos de CR, referencia del equipo, supusieron el 38,3% del total. Mbappé cada vez está más solo. Rodrygo estuvo 32 partidos sin sacar premio y la última vez que marcó Vinicius fue el 10 de octubre, al Villarreal. “Creo que es una cuestión de partidos y de momentos. Ha estado muy cerca de marcar y no tengo duda de que el gol va a llegar”, dijo este viernes Xabi.

Los goles de Mbappé también resultan más trascendentes. Ha acertado casi el doble de veces cuando el Madrid iba perdiendo: suma 11 goles yendo en desventaja por los seis del portugués en esas circunstancias en 2013. El año de su récord, Cristiano marcó algo más de la mitad cuando iban ganando, mientas que el francés ha anotado así el 40%.

Hace dos meses, Iván Zamorano, otro de los grandes rematadores del Madrid, dibujó la conexión entre ambos futbolistas, que para él se encuentra más allá del juego: “Son totalmente distintos, pero hay algo que los junta. Primero, los goles, las estadísticas, y luego el hambre que tiene cada uno de los dos. Yo en Mbappé veo a Cristiano con 25 o 26 años”.

Hay diferencias notables en cómo interpretan la posición, por ejemplo en cómo atacan el área, pero en particular en el instante decisivo del remate. Mbappé marca casi siempre con la derecha (50, el 86%), muy poco con la izquierda (7) y casi nunca de cabeza (1). Cristiano anotó en 2013 hasta 11 cabezazos y el doble con la zurda (14).

Hace unos meses, cuando aún empezaba este 2025 que puede terminar con su récord, el propio Cristiano veía al francés potencial para más: “Él no sabe jugar de delantero, en mi opinión”, dijo en una entrevista con El Chiringuito. “No es que no sepa, es que no es su posición. Yo si estuviera en el Madrid, le enseñaba a jugar de nueve. Porque yo no era delantero, pero me acostumbré a jugar de delantero. Yo era banda. Yo no soy el típico delantero. Yo creo que él debería no ser el típico delantero. Si yo fuera él, jugaba más o menos como juega Cristiano de delantero”.

Sin jugar como él se encuentra a dos goles de superar el registro del futbolista con cuyos pósteres tenía empapelada su habitación de niño. “Cristiano siempre ha sido un ejemplo. Tengo la suerte de hablar con él, que me dio consejos, me ayudó. En Madrid, Cristiano es el número uno”, dijo Mbappé en octubre. “Pero yo quiero hacer mi camino”.