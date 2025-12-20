Los nuevos papeles de Jeffrey Epstein elevan la presión sobre el expresidente colombiano Andrés Pastrana

Los nuevos papeles sobre el caso de trata de menores de Jeffrey Epstein, revelados en la tarde del viernes por el Gobierno de Estados Unidos, han elevado la presión sobre el expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). Entre 13.000 documentos que la Casa Blanca difundió con tachaduras y censuras, hay una foto del exmandatario conservador con Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice del millonario pederasta. Ambos lucen uniformes de la Fuerza Aérea colombiana: la exempresaria había revelado que compartían una afición por los helicópteros durante una entrevista con la Fiscalía que se realizó en junio y que se difundió dos meses después. Varios líderes políticos, con el presidente de izquierdas Gustavo Petro a la cabeza, han exigido que Pastrana dé explicaciones.

El periodista Daniel Coronell difundió en X el capítulo colombiano de los nuevos papeles, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el último día del plazo que le había dado por ley el Congreso de Washington. Mostró otras tres fotos en las que Maxwell, que hoy cumple 20 años de prisión, posa en solitario con el uniforme de la Fuerza Aérea. En una de las imágenes sostiene un cartel en el que se lee: “Prohibido parquear, espacio reservado para helicópteros. Los infractores serán remolcados”.

Los archivos desclasificados también incluyen la entrevista de junio con la Fiscalía, en la que Maxwell relata su relación con Pastrana. Allí, cuenta que lo conoció en un bar de Dublín y dice que “no sabe” si el expresidente viajó alguna vez a la isla privada del Caribe en la que Epstein cometía sus crímenes sexuales. Después, aclara que sí estuvieron juntos en Colombia. “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y pilotee un Blackhawk en Colombia”, se lee en la transcripción de la conversación con el vicefiscal general, Todd Blanche. La exempresaria también recuerda que viajaron juntos a Cuba en algún momento entre 2002 y 2003 y que allí conoció a Fidel Castro, el líder histórico de la revolución en la isla caribeña. Hace unos meses, ya se había difundido una foto de Pastrana y el expresidente cubano que Epstein tenía en su apartamento en Nueva York.

Petro, que hace años señala los vínculos del expresidente conservador con el pederasta, expresó su repudio una vez más en la noche del viernes. “¿Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta?”, dijo en X. Pastrana respondió, sin aportar ninguna prueba, que el actual presidente de Colombia es quien promueve la trata de menores: “No me intimida un pederasta, Petro, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este Gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.

Otros líderes políticos de la izquierda colombiana han cuestionado al expresidente tras la divulgación de la foto con Maxwell. “Muchas explicaciones le debe al país, en primer lugar sus relaciones con el pederasta Epstein y porque viste [a Maxwell] con uniformes de la Fuerza Aérea colombiana”, escribió en X la senadora oficialista María José Pizarro. Algo similar comentó en la misma red social el expresidente Ernesto Samper (1994-1998): “Va siendo la hora de que el expresidente Pastrana responda por su participación en las fiestas pedófilas del señor Jeffrey Epstein y por las razones por las cuales, según la denuncia de Daniel Coronell, invitó a la proxeneta Ghislaine Maxwell a pilotear un helicóptero Blackhawk militar para presuntamente ‘bombardear campamentos terroristas en territorio colombiano”.

Acusaciones de vieja data

Hace años que el caso Esptein incluye señalamientos contra Pastrana, último presidente de Colombia elegido por el Partido Conservador y recordado por un proceso de paz fallido con las FARC. En ocasiones anteriores, el exmandatario ha asegurado que “jamás” fue amigo de Epstein y que su único viaje en el avión conocido como Lolita Express, que era usado para transportar a las menores de edad que eran explotadas, se dio para visitar La Habana en 2003. Según Pastrana, Epstein abandonó la isla dos días después de su llegada, mientras que él permaneció allí. Las fotos con Maxwell ahora evidencian de manera gráfica que ese viaje no fue el único vínculo.

El nuevo lote de papeles no contiene grandes revelaciones, pero sí decenas de fotos que ilustran cómo el magnate, que se suicidió en 2019, estaba extraordinariamente bien conectado en ámbitos como las finanzas o la política. Además de Pastrana, hay imágenes del expresidente estadounidense Bill Clinton, el cantante Michael Jackson, el expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor, el filántropo Bill Gates y el académico Noam Chomsky. Más allá de aumentar las sospechas, salir en los papeles no prueba que los fotografiados sean culpables de un delito. Tampoco equivale a haber tenido conocimiento de los crímenes del financiero.

Las nuevas revelaciones están repletas de tachaduras que ocultan páginas y páginas enteras: hay 119 en solo uno de los documentos. Los sobrevivientes las han recibido con decepción y han acusado al Gobierno de “encubrimiento”, ya que el Congreso exigió que los archivos se publicaran en su totalidad y Trump es otro de los señalados de presuntos vínculos. El vicefiscal Blanche, por su parte, justificó en Fox News que es necesario proteger a las víctimas y el nombre de las personas inocentes citadas en los papeles. Sin embargo, avisó que cabe esperar nuevas liberaciones en “las dos próximas semanas”.