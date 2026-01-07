El Gobierno catalán aprueba la creación de la autoridad aeroportuaria en la víspera de la reunión entre Sánchez y Junqueras

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado este miércoles la creación de un ente denominado Autoridad Aeroportuaria de Catalunya (AAC) para permitir que la Administración autonómica participe en la gestión de la infraestructura. Esa reivindicación figuraba en el acuerdo de investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC y se ha formalizado la víspera de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder republicano, Oriol Junqueras.

Albert Dalmau, consejero de Presidencia de la Generalitat, ha puntualizado esta mañana que el acuerdo debe permitir a la Generalitat entrar en la gestión del enclave. “Significa agrupar todas las competencias que el Estatut ya reconoce en Catalunya en materia de planificación estratégica en el ámbito aeroportuario y del seguimiento en el ámbito aeroportuario”, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press. Dalmau ha agregado que desde el Govern se cree en los “mecanismos decogestión”, y lo ha ejemplificado también en Rodalies o el consorcio de inversiones entre Estado y Generalitat.

Tras la celebración del Consell Executiu, la consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha subrayado que el acuerdo se enmarca en el inicio de un camino de política aeroportuaria tras el acuerdo entre el propio ejecutivo, Aena y el Ministerio para ampliar el aeropuerto. “Será una herramienta clave”, ha definido la consejera, que ha subrayado que permitirá a la Generalitat una gestión integral de los aeropuertos y no fragmentada como hasta ahora. La Generalitat dispone de aeropuertos de titularidad propia frente a los de Aena. “Nos permitirá tener una visión global de 360 grados”, ha recalcado.

La creación del ente permitirá organizar y agrupar de manera integrada todas las competencias que la Generalitat tiene atribuidas en materia aeroportuaria como la planificación y el desarrollo, la gestión y regulación operativa, la planificación de la conexión con la red de transporte y la promoción de la transición ecológica de las infraestructuras aéreas.

El acuerdo prevé que en el plazo de un mes se creará un comité técnico bajo la coordinación aeroportuaria bajo la coordinación de Aeroports Públics de Cataluña que será el encargado de impulsar el despliegue del nuevo ente. El comité tendrá que elaborar en un plazo de seis meses una propuesta para modificar la ley 14/2009 de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras para crear a la ACC. La previsión del Govern es impulsar esa tramitación parlamentaria a partir del segundo semestre del año para que el ente entre en funcionamiento el 1 de enero en 2027.