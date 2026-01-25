Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona
El obispo de Córdoba oficia una misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz
Cuando se cumple una semana del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas, este domingo tendrá lugar en la localidad la misa funeral en memoria de las víctimas, que oficiará el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Mientras, prosiguen los trabajos de limpieza de la vía. El sábado ya se pudieron retirar los vagones del tren Iryo que no descarrilaron, que fueron remolcados en dirección a Madrid. En Cataluña, tras varios días de caos en Rodalies tras el accidente de Gelida del martes en el que murió un maquinista, y al menos dos desprendimientos de tierra que afectaron a las vías, sin consecuencias, finalmente la Generalitat, Renfe y Adif decidieron suspender indefinidamente el servicio hasta poder garantizar la seguridad de las vías.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del accidente de tren de alta velocidad en Adamuz y del descarrilamiento de Rodalies en Barcelona. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Antonio Méndez, viajero del coche 5 del Iryo: “De pronto, sentimos como si atropelláramos algo, una sensación de subir y bajar, como si pasáramos un bache o un badén, e inmediatamente después empezó a temblar el coche de izquierda a derecha. Nos agarramos a los asientos porque parecía que íbamos a volcar”. Varios viajeros de este tren coinciden: antes de empezar a bailotear como consecuencia del descarrilamiento, todos sintieron una suerte de bache.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad de la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Este domingo, el obispo de Córdoba oficiará una misa funeral por las víctimas en la localidad cordobesa. Es posible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participa en un acto electoral en Aragón, se pronuncie sobre el asunto y sobre la crisis de Rodalies, que mantiene este domingo suspendido el servicio.
