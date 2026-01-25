Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona

Cuando se cumple una semana del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas, este domingo tendrá lugar en la localidad la misa funeral en memoria de las víctimas, que oficiará el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Mientras, prosiguen los trabajos de limpieza de la vía. El sábado ya se pudieron retirar los vagones del tren Iryo que no descarrilaron, que fueron remolcados en dirección a Madrid. En Cataluña, tras varios días de caos en Rodalies tras el accidente de Gelida del martes en el que murió un maquinista, y al menos dos desprendimientos de tierra que afectaron a las vías, sin consecuencias, finalmente la Generalitat, Renfe y Adif decidieron suspender indefinidamente el servicio hasta poder garantizar la seguridad de las vías.

