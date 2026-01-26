La fisura de un raíl en las vías de Alta Velocidad entorpece la conexión entre Barcelona y Madrid

La fisura de un raíl en un tramo de la línea Madrid-Barcelona de Alta Velocidad obliga a los trenes a circular con la velocidad limitada a 80 kilómetros por hora y se sufren notables retrasos en todos los viajes programados. Las demoras, superiores a la hora, penalizan a los trenes AVE de Renfe, además de las unidades de Iryo y Ouigo que cubren el mismo trayecto. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntan que esta rotura “en ningún caso pone en peligro la circulación” y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche.

Es el operador Adif quien ha impuesto un nuevo límite de 80 kilómetros por hora en la velocidad máxima a los trenes, a su paso por l’Espluga de Francolí (Tarragona). La causa es una “rotura en la vía”. Según fuentes ferroviarias, no se trata de una incidencia excepcional en la infraestructura de vías, pero el incidente agrava el deficiente estado del tráfico de trenes en Cataluña, que lleva una semana sumido en una situación de desaguisado total, por el deficiente servicio de la red de Rodalies que ha obligado, en reiteradas ocasiones, a la paralización total de la red.

En el tramo afectado por la rotura de vía, los trenes de alta velocidad acostumbran a circular a más de 200 kilómetros por hora, pero la avería detectada en el raíl obliga a reducir la marcha por cuestiones de seguridad. El incidente se hace público en plena investigación por el grave accidente de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), y con las sospechas sobre qué responsabilidad tuvo en la tragedia el estado de la vía.

En la última semana, las precauciones se han extremado en las líneas de alta velocidad y, en la conexión Barcelona-Madrid, hay tramos donde impera una limitación de velocidad. Una circunstancia que ha retrasado por los menos unos 30 minutos el tiempo de viaje entre las dos ciudades, que acostumbraba a ser de dos horas y media.

En el caso de la avería detectada en l’Espluga de Francolí, un maquinista reportó la incidencia el domingo por la noche en ese tramo. “De forma inmediata”, según defiende el Ministerio y ha recogido Europa Press, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril.

La circulación al paso de los trenes por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos de reparación.

La semana en los trenes de Cataluña ha empezado tan mal como terminó la anterior: con interrupciones en el servicio y sensación de caos. Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a los catalanes sin trenes de Rodalies ni Regionales durante casi una hora, pese al anuncio ayer de la Generalitat y Adif de que el servicio se retomaría hoy parcialmente. El servicio se ha reanudado en los términos previstos hasta que a las 6.45, Renfe ha informado de la suspensión del servicio. Tras unos minutos de caos en las estaciones y con los trenes en funcionamiento de camino a los apeaderos más cercanos, la megafonía ha vuelto a comunicar que se retomaba el servicio de forma progresiva y gradual. Solo han sido unos minutos y el servicio ha vuelto a caer. La avería en el centro de control de la estación de França en Barcelona ha provocado dos parones de todas las líneas en menos de dos horas.