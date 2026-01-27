Detenido un hombre en Córdoba tras matar a su hija mayor de edad e intentar suicidarse
El varón se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía
La Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras, supuestamente, matar a su hija de unos 30 años en una casa de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación. En este sentido, los hechos han ocurrido sobre las 23.00 horas de este lunes, cuando se ha recibido la alerta y los agentes se han personado y han hallado a la hija fallecida en el domicilio, situado en el barrio de Ciudad Jardín.
En estos momentos el varón se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas por el suceso, mientras que los agentes han abierto una investigación y en las primeras pesquisas descartan que “el móvil del homicidio sea por violencia de género”. La investigación policial está en sus primeros momentos y de momento una portavoz ha evitado señalar más detalles de este homicidio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.