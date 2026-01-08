Ir al contenido
Economía
Aerolíneas

La justicia alemana da la razón a Edreams y falla contra Ryanair por prácticas ilegales

La aerolínea irlandesa de bajo coste, culpable de mantener cláusulas prohibidas en su web pese a la orden expresa de retirarlas

EPPablo Seguí Olmedilla
Madrid -
La compañía de viajes española Edreams Odigeo le ha ganado un pulso judicial a la irlandesa Ryanair en Alemania. El Tribunal Regional de Hamburgo ha declarado ilegales varias prácticas comerciales de la aerolínea de bajo coste y la ha multado con 10.000 euros por desobedecer la orden expresa de retirarlas de su página web, dictada en mayo de 2025, según ha informado este jueves Europa Press.

El juez alemán considera que Ryanair fuerza el consentimiento del usuario a través de un botón de Buscar que marca automáticamente una casilla de aceptación de términos y condiciones. La sentencia concluye que el diseño es engañoso, ya que hace creer al usuario que “ha tomado una decisión activa cuando no es así, lo que invalida los propios términos que Ryanair pretende imponer”.

También señala que la política de “no reembolso” de la aerolínea contradice de forma ilegal la normativa y “engaña a los pasajeros sobre su derecho a reembolso”. Asimismo, el tribunal ha anulado la tasa administrativa que cobra la aerolínea por tramitar la devolución de impuestos gubernamentales. Según el fallo, es “irrazonablemente desventajosa”, ya que a menudo supera el importe a devolver, lo que permite a Ryanair “apropiarse indebidamente de impuestos”.

La defensa de Ryanair, que alegaba que el retraso para retirar estas estrategias tras las medidas cautelares impuestas estaba “fuera de su control”, ha sido desestimada. El fallo sostiene que, como gran aerolínea europea, disponía de los recursos necesarios para cumplir de manera inmediata con las resoluciones judiciales, pero “optó deliberadamente por no hacerlo”. A día de hoy, la aerolínea continúa incumpliendo dicha orden.

La compañía de viajes española Edreams ha afirmado que esta nueva sanción vuelve a evidenciar el desprecio de la aerolínea por el Estado de derecho y por la autoridad judicial, “una conducta que se repite en múltiples jurisdicciones europeas”.

Edreams recuerda que estas sentencias llegan poco después de que la aerolínea haya sido objeto de sanciones en otros países, entre ellas una multa de 256 millones de euros en Italia por abuso de posición dominante y una sanción de 108 millones de euros en España por de la normativa de protección de los consumidores.

Además, señala que el dictamen en Alemania “confirma un patrón de obstrucción idéntico al de otros países” y “ante esta conducta ilícita sistemática”, hace un llamamiento a las autoridades de toda Europa para “que actúen con urgencia, ejerzan su deber de hacer cumplir la ley y protejan a los consumidores frente al incumplimiento deliberado de Ryanair”.

