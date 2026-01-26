Al menos 11 muertos en un ataque a balazos en un campo de fútbol en México

El Gobierno municipal de Salamanca, en Guanajuato, informa de la masacre, en uno de los estados más violentos del país

Un ataque a balazos en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en la zona norte de Salamanca, Guanajuato, ha dejado al menos 11 muertos este domingo en la tarde, según ha informado el gobierno municipal, en un comunicado. Hasta la noche de este domingo, no quedaba claro cómo ni por qué se ha producido el ataque, pero sí que seguía una escalada de violencia en la localidad, que ha dejado otros tantos asesinatos en diferentes comunidades del municipio, sobre todo en la zona sur.

“El Gobierno Municipal de Salamanca condena enérgicamente los hechos que se han registrado en los últimos días en el municipio y el estado, entre ellos el ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol”, ha dicho el Gobierno municipal en su comunicado. Salamanca es sede de una refinería de Pemex y durante años ha sido escenario de violentas peleas entre grupos de narcotraficantes y ladrones de combustible.

Además de los 11 asesinados, el ataque de este domingo ha dejado otros 12 heridos, según el gobierno municipal. “Salamanca expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad”, sigue el comunicado del Ejecutivo local.

Salamanca, igual que otros municipios de la zona, caso de Celaya o Irapuato, viven una ola de violencia desde hace años, alimentada por el menudeo de drogas, principalmente metanfetamina y marihuana, y el robo de combustibles de los ductos de la petrolera Pemex. En los últimos meses, se han reducido los asesinatos en el Estado, un 41% desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero la violencia sigue latente, como ilustran masacres como la de este domingo.

La estrategia de seguridad estatal, que discurre en paralelo a la federal, que coordina Omar García Harfuch, revela así sus flaquezas. Tanto la Administración central como la de Guanajuato apuntan a la detención de los principales generadores de violencia de cada región, como la manera más eficaz de disminuir los niveles de inseguridad. Hasta finales de septiembre, las autoridades estatales habían detenido a 45 de estos objetivos. Y, aunque los niveles de homicidios bajan, las explosiones violentas continúan.