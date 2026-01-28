Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca

La Secretaría de Seguridad y Paz informa de los avances en la investigación del ataque ocurrido en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato ha dado a conocer este miércoles la detención de al menos tres presuntos responsables por la masacre de 11 personas en una cancha de fútbol el pasado domingo en la comunidad de Loma de Flores, en la zona norte de Salamanca.

El comunicado detalla que los operativos, a la cabeza de la Fiscalía General de ese Estado junto con la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad y Paz, se mantienen en la zona de influencia de la organización criminal dirigida por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, quien fue detenido en 2020 y permanece en el penal del Altiplano. “De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL). Las líneas de investigación señalan la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabeza el grupo de choque de ‘Los Marros”, indicaron fuentes del Gobierno federal a este diario.

Precisamente en diciembre, la Administración Trump anunciaba sanciones contra El Marro, de quien decían que seguía manejando el grupo desde prisión. El CSRL ha sido señalado por las autoridades de robo de combustible de los ductos de Pemex y otros delitos como la extorsión o el secuestro.

“Los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso”, reza un fragmento del anuncio de las autoridades en la red social X.

De acuerdo con las primeras investigaciones, según las autoridades federales, el ataque responde a la pugna del CSRL con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada, ligada al CJNG”, señalan dichas fuentes.

Según testimonios recogidos en la prensa local, dos camionetas con hombres armados irrumpieron en las canchas de fútbol pasadas las 17.00, cuando había decenas de personas en el lugar. Los asesinos bajaron de al menos uno de los vehículos y dispararon contra la gente.

Salamanca, igual que otros municipios de la zona, caso de Celaya o Irapuato, viven una ola de violencia desde hace años, alimentada por el menudeo de drogas, principalmente metanfetamina y marihuana, y el huachicoleo. En los últimos meses, se han reducido los asesinatos en el Estado, un 41% desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, pero la violencia sigue latente, como ilustran masacres como la de este domingo.