El Celta regresa a octavos de Europa League nueve años después de la mano de Giráldez
El equipo vigués derrota al PAOK en Balaídos con un gol de Swedberg en la vuelta del ‘playoff’ y se medirá con el Aston Villa o el Lyon en la próxima ronda
Solo 23 meses después de que Claudio Giráldez cogiera a un Celta que estaba hecho unos zorros, que bordeaba el descenso una temporada sí y otra también, el equipo se metió hoy en los octavos de la Europa League por primera vez desde 2017, el año en el que el sueño continental murió en Old Trafford en semifinales ante el United de José Mourinho. Con cinco canteranos titulares, el club vigués tumbó esta noche al PAOK en Balaídos con un gol de Swedberg tras el 1-2 logrado la semana pasada en la ida del playoff en Salónica, donde nadie había ganado desde hacía más de un curso. En la siguiente ronda, eso sí, esperan cotas mucho, mucho mayores: el Aston Villa de Unai Emery o el Olympique de Lyon.
Con la ventaja de la ida, Giráldez dio descanso en la medular a Miguel Román, el futbolista más inspirado sobre el césped en Grecia, y formó con Ilaix y Matías Vecino en la sala de máquinas por primera vez desde la llegada en invierno del centrocampista uruguayo. El equipo amasó mucha posesión en la puesta en escena, pero la circulación era tan lenta como previsible. Marcos Alonso, Starfelt y Javi Rodríguez conectaban con Rueda y sobre todo con Carreira en los carriles, pero no había noticias de vida de Aspas, Swedberg y Borja Iglesias, el tridente ofensivo.
Las jugadas celestes morían cuando el balón llegaba al último tercio. El PAOK, con nueve bajas pero con su artillero Giakoumakis de vuelta en el once, alternaba tramos en los que se encastillaba sobre el área de Tsiftsis y otros en los que se atrevía a salir a presionar arriba. El choque se estructuró desde la circulación del Celta. Los vigueses llevaban el peso del partido mientras su rival se agazapaba a la espera de cazar una contra. El conjunto de Razvan Lucescu solo rondó la portería de Radu desde el balón parado. Michailidis cabeceó fuera dos centros y a Giakoumakis se le escapó un remate en el que el árbitro señaló falta previa sobre el guardameta rumano.
En ese mazacote pastoso en el que se transformó el encuentro con los dos equipos sin querer asumir muchos riesgos, Apas soltó dos destellos. Primero se desmarcó al espacio para recibir una entrega de Rueda, se frenó en seco y asistió atrás a Vecino. El disparo del uruguayo se escapó pegado al palo derecho de Tsiftsis. Unos minutos más tarde, con el Celta volcado sobre el área griega, encontró una rendija que parecía no existar por la que alumbró un pase a Swedberg, que con la marca encima no pudo definir.
La masa pastosa del primer tiempo murió sin que los guardametas hicieran siquiera una parada. Giráldez metió en el descanso a Miguel Román para darle más capacidad asociativa al grupo y retiró a Ilaix, que tenía tarjeta. Las consecuencias del cambio fueron instántaneas. El centrocampista de Gondomar empezó a darle más ritmo a la circulación. Un cambio de orientación suyo puso en vuelo a Rueda por el carril derecho y Tsiftsis envió a córner el disparo venenoso de Borja Iglesias tras el pase atrás del lateral. Román tejió y tejió en la medular hasta que una combinación empezada por él terminó en el gol de Swedberg después de que Carreira trenzara con el Panda.
Los gallegos se encontraron cada vez con más espacios para correr mientras el técnico daba minutos a Jutglà, Fer López y El Abdellaoui. El grupo no cazó el segundo tanto, pero el club, que ya se ha embolsado casi 17 millones de euros en lo que va de Europa League y que está sexto en Liga, regresa a los octavos del torneo nueve temporadas después de la mano de Giráldez.
