El esperado regreso al Celta de Fer López, el canterano más ilusionante para Balaídos desde la irrupción de Iago Aspas

No había un futbolista que Claudio Giráldez añorara más para el Celta que Fer López. El canterano de A Madroa, de 21 años, regresó a finales de enero a Vigo en calidad de cedido por el Wolverhampton, el equipo inglés que lo fichó el pasado verano por 23 millones de euros después de que el mediapunta irrumpiera el curso anterior en la élite del fútbol español. Ahí dejó, en sus primeros 785 minutos, los destellos iniciales que hicieron entrever que en ese corpachón de 1,88 metros hay un jugador capaz de dominar todos los registros. Desde su vuelta, el técnico de O Porriño, el más joven de Primera, le ha dado galones a un atacante que ha dejado atrás sus meses aciagos en el Wolves y ha impresionado con cuatro actuaciones formidables. En la primera, cuando salió desde el banquillo en el minuto 62 ante el Estrella Roja, marcó en Belgrado uno de los mejores tantos de la liguilla de la Europa League al clavar en la escuadra un disparo con el exterior desde la frontal. En los tres partidos posteriores de Liga ante el Getafe, Osasuna y Espanyol, formó de inicio y fue el más destacado del conjunto celeste. Este jueves volverá a ser una de las piezas que Giráldez utilizará en Salónica ante el PAOK (18.45; Movistar) en la ida del playoff que da acceso a los octavos de la Liga Europa.

Fer López explicó que para vestirse de nuevo la camiseta del Celta se rebajó “bastante” el sueldo y convenció a su agente, Jorge Mendes, de que la vuelta al club que lo formó era la mejor opción. “En diciembre le comunico que quiero salir de allí [del Wolves] porque no estaba gozando de los minutos que me gustaría. Hubo ofertas de España, Italia y Francia, pero yo siempre dije que quería volver aquí”, contó al aterrizar en Vigo. En más de media temporada en Inglaterra solo había disputado cuatro partidos como titular y acumulado 363 minutos. La continuidad que le faltó en el Wolverhampton, virtualmente descendido de la Premier League con diez puntos en 27 jornadas, se la ha dado Giráldez.

Desde que cogió las riendas del primer equipo hace dos años, el entrenador porriñés ha apostado una y otra vez por canteranos que consideraba que estaban en disposición de ayudar al grupo. A Fer ya lo había dirigido en el Fortuna, el filial celeste. Allí había visto el potencial de un chico que Balaídos acogió con tanto entusiasmo por su adaptación fugaz a la élite que una parte del celtismo incluso llegó a etiquetarlo —por su finura y su calidad, por su posición y por su cualidad de zurdo— como el heredero natural de Iago Aspas, el tótem del club.

Giráldez siempre ha tratado de protegerlo y de evitar las comparaciones exageradas con el emblema del Celta. “Tenemos que tener cautela para que eso que todos vemos que puede ser bonito no se tuerza, y porque él mismo sabe lo difícil que es llegar a donde ha llegado. Ha tenido momentos muy complicados dentro de su andadura en la base: ha tenido que salir cedido, ha tenido momentos en los que su físico no le daba, momentos en los que no participaba”, recordaba el técnico el pasado abril en una charla con EL PAÍS.

El canterano fue prestado al Rápido de Bouzas —otro club de Vigo— en la temporada 2019-2020, cuando era cadete A y tenía 15 años. Durante el tiempo que duró la pandemia de coronavirus, su físico progresó sobremanera. Fer desarrolló el cuerpo que tiene hoy, el de un joven que roza el 1,90 y que, sin embargo, es capaz de girarse y realizar controles orientados con una ligereza y una elegancia que a veces dan la impresión de que flota sobre el campo. Su anatomía no invita a imaginar el tipo de futbolista que es, un centrocampista con una potencia extraordinaria que tiene capacidad para jugar de falso extremo, de enganche o incluso de segundo mediocentro.

En los cuatro encuentros que ha disputado desde su regreso al Celta, Fer López ha mostrado su versión más expansiva, la de un jugador que filtra pases interiores donde la mayoría no ve espacios, que elimina rivales con su habilidad para lanzar conducciones y que también va fuerte al choque. “He evolucionado. A nivel físico gané mucho allí [en el Wolves]. Soy mucho más completo. Quizás el año pasado era un poco más de destellos. Este año soy más jugador, pero al final lo importante son los once. Yo intento aportar mi granito de arena. Es verdad que me estoy viendo bien, pero tengo muchísimo que mejorar y voy a acabar la temporada mucho mejor”, dijo el pasado sábado tras sobresalir en el empate ante el Espanyol (2-2) en Cornellá.

Giráldez, que hoy lo usará en Grecia ante un equipo al que el Celta ya tumbó por 3-1 en octubre en la primera fase de la Europa League, quiere cuidar las expectativas que pesan sobre el canterano de A Madroa más ilusionante desde la histórica irrupción de Aspas en 2009: “Es difícil adivinar el techo porque lleva muy poco tiempo y porque el fútbol de Primera es muy difícil, muy exigente en todos los niveles: en lo físico, lo mediático, en la psicología o la capacidad de entender en todo momento el rol que ocupas, en las decisiones que tomas con tu carrera… Hay muchas cosas que pueden hacer variar el rumbo o el techo que tendrá”.