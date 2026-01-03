El ardiente retorno de Joan García

Joan García regresa al RCDE Stadium, escenario donde se forjó como futbolista, donde creció durante nueve años cuando llegó a la cantera y donde se convirtió en el héroe de la afición del Espanyol con el ascenso y permanencia en Primera División. Esta vez, sin embargo, lo hará defendiendo colores ajenos. Vestido de azulgrana y como guardián de la portería del Barcelona, el portero de Sallent se reencuentra con su antiguo equipo este sábado (21.00; Movistar +) tras cambiar de orilla este verano y consolidarse como pieza clave en el equipo azulgrana.

El ambiente que se prevé en Cornellà-El Prat es, por tanto, de tensión. La herida en la afición es reciente y sigue abierta, y el club ha extremado las medidas de seguridad, instalando redes protectoras para evitar el lanzamiento de objetos al césped. “Se le está dando muchas vueltas a todo porque parece que alguien esté deseando que pase algo para perjudicar al Espanyol. Y lecciones no, por favor. Recuerden cuando Figo volvió al Camp Nou”, lanzó Manolo González. “Llevo un año y pico y aquí no hemos matado a nadie. No vamos a venir con ramos de rosas, igual que cuando vamos al Camp Nou nos cantan ‘a Segunda’. Son cosas normales de un derbi. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente”, añadió. El Espanyol hace un llamamiento a la calma y al respeto. Hansi Flick lo comparte: “Lo más importante es apoyar a tu equipo y no ir contra el otro”.

Ni el buen momento deportivo de ambos equipos —líder liguero el Barcelona, quinto el Espanyol— parece suficiente para rebajar la carga emocional de un derbi de rivalidad histórica. Menos aún cuando todas las miradas se concentran en Joan García. “No veo ninguna diferencia en él esta última semana. Será un partido especial. Ha estado con ‘Dela’ [José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros], con quien tiene una gran relación. Tiene la confianza: cree en sus puntos fuertes y calidad. Es el mejor escenario para demostrarlo”, explicó Flick. Joan afronta la situación con tranquilidad y la cabeza fría que le caracteriza. Ha pasado las vacaciones navideñas rodeado de su familia, y también con su pareja, con quien ha visitado unos días la ciudad de Viena, alejado del ruido que se generará este sábado.

Con el Barcelona ya se ha acostumbrado a la presión. Su seguridad ya quedó evidenciada en verano cuando decidió marcharse al eterno rival del club en el que se crio para apostar por su carrera deportiva, con el objetivo de crecer y ganar títulos, y seguir viviendo cerca de su familia. Todo ello a pesar de la crítica que suscitaría su fichaje por parte de su afición durante tantos años.

Tampoco le ha afectado la presión de llegar como titular indiscutible a sus 24 años, desbancando a Ter Stegen de su posición. A excepción de nueve partidos en los que estuvo lesionado y otro de la Copa del Rey en el que descansó, lo ha jugado todo. Y ha completado grandes actuaciones, evitando una media de 3,6 goles y presentando un porcentaje de paradas del 77%. “Lleva medio año fantástico. Ha evidenciado que la decisión fue la correcta. Es nuestro número 1 y no tengo ninguna preocupación”, confirmó Hansi Flick. Joan, acostumbrado a estar bajo presión, está concentrado, preparado y tranquilo.

“Me da bastante igual el tema de Joan García”, aseguró por su parte Manolo González. “Joan García es pasado de este club. Nos ayudó en su momento y ahora está en el Barcelona”, compartió Javi Puado en la misma línea. “La afición es libre de pitar a quien quiera, pero siempre hay que actuar desde la prudencia y sobre todo pensando que el club no puede salir perjudicado”, aseguró Leandro Cabrera a TV3.

También la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol (FCPE) emitió un comunicado esta semana apelando a la “cabeza fría, dentro de lo posible”. “Hay muchos factores externos que nos miran con lupa y están deseando podernos atacar. Por eso, no podemos olvidar que el Estadi está apercibido de cierre y, por tanto, debemos ser conscientes de lo que nos jugamos la afición”, expresa la nota.

El encuentro ha sido catalogado de alto riesgo y contará con un amplio dispositivo de seguridad coordinado con los Mossos d’Esquadra. Las puertas del estadio abrirán dos horas antes del inicio y se prohibirá el acceso con cualquier símbolo identificativo del Barcelona. La memoria reciente invita a la prudencia: en la temporada 2022-23, el Barça celebró matemáticamente el título de Liga en el campo del Espanyol, una escena que derivó en la invasión del césped por parte de seguidores radicales.

El regreso de Joan añade aún más combustible a un duelo ya inflamable. El guardameta comenzó como jugador de campo en Sallent a los seis años, hasta que decidió colocarse bajo palos siguiendo los pasos de su hermano. Tras pasar por Sallent y Manresa, fichó por la Damm antes de incorporarse al Espanyol con 15 años. Debutó con el primer equipo en la Copa del Rey en 2021 y, en la temporada 2023-24, se consolidó como titular indiscutible. Fue decisivo en el ascenso a Primera, renovó su contrato hasta 2028 y volvió a ser determinante para asegurar la permanencia.

Su rendimiento —primer portero en paradas en España, segundo en Europa—, unido a una cláusula de rescisión asumible de 25 millones de euros, despertó el interés de varios clubes. El Barcelona, consciente de la situación de su portería, se lanzó a por Joan. “Todos conocen la situación en la que me encuentro yo y el club. Pase lo que pase me iré orgulloso de dejar al equipo en Primera División”, confesó el guardameta, emocionado, tras lograr la permanencia. “Personalmente, dudo bastante que fiche por el Barcelona. No digo que me cortaría una mano, pero casi”, llegó a afirmar Manolo González. Aquella frase terminó por simbolizar la sorpresa y golpe anímico para la afición blanquiazul.

Joan se marchó, desfijó de su Instagram una de las fotografías en las que besaba el escudo del Espanyol y publicó un vídeo de despedida. “Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis. Pero sí que sepáis que ha sido una decisión muy meditada”, explicó. “He defendido estos colores con todo lo que tenía, y eso será siempre mi orgullo. Afronto un nuevo reto con ilusión, pero con el máximo respeto por todo lo que dejo atrás”, añadió.

Ahora, con la camiseta del Barcelona, regresa al RCDE Stadium en el centro del huracán y bajo todas las miradas.