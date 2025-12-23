Con Joan García bajo palos, el Barça recupera la tranquilidad: 77% de paradas y 3,6 goles evitados

“El jugador más destacado del Barça fue el portero”, afirmó Marcelino García, técnico del Villarreal, tras la victoria azulgrana en la Cerámica. Ponía el foco en la actuación de Joan García y destacaba así también lo que eso decía sobre su equipo. El guardameta de Sallent fue un seguro para la portería del Barcelona y solucionó con autoridad las deficiencias defensivas que surgían. Con su vigilancia, siempre atento y anticipativo ante la zaga adelantada del sistema de Hansi Flick, su buen juego de pies y sus cinco paradas, brilló ante el Villarreal y protegió los tres puntos que mantienen al Barça líder de la Liga antes del parón de Navidad, cuatro puntos por encima del Madrid, segundo.

“Yo intento parar las que me llegan. Hay días en los que puedo hacerlo, y otros no. Hoy, por suerte, hemos conseguido mantener la portería a cero y estoy muy contento”, compartió el guardameta tras el encuentro. Su primera intervención de valor fue en el minuto 37, cuando el marcador aún dibujaba el 0-1; en la segunda mitad también fue decisivo con dos paradas de mérito consecutivas, separadas por apenas un minuto. “Hoy nos ha salvado en muchas ocasiones. Es un jugador muy importante para nosotros”, mostró su satisfacción Flick.

Esta temporada, en la que ya ha destacado en otros partidos como ante el Alavés, presenta un porcentaje de paradas del 77% y 3,6 goles evitados. Encuentros como los de este domingo —el tercero consecutivo con la portería a cero de las siete que ha logrado el Barça esta temporada, todas con Joan bajo palos, excepto el partido de Copa del Rey— dan la razón al Barcelona sobre su fichaje este verano. Y a Flick, por su titularidad.

“Joan García es el número uno. Lo tengo claro”, ha reiterado el entrenador alemán en cada pregunta sobre la jerarquía de la portería, sobre todo tras el regreso de Marc-André ter Stegen. “Es uno de los mejores porteros del mundo y está en un momento espectacular”, elogió el alemán al de Sallent. “A todo futbolista le gusta sentir la confianza del entrenador y de sus compañeros. Aunque ya la sentía antes de que [Flick] hiciese las declaraciones”, aseguró por su parte Joan. Desde que el Barça este verano pagó su cláusula de rescisión de 25 millones de euros al Espanyol y renovó a Wojciech Szczesny hasta 2027, esa fue la intención. Con el equipo blanquiazul la temporada pasada brilló, siendo el portero con más paradas de la Liga (146 en 38 partidos) y el segundo de las cinco grandes ligas, con un ratio de detenciones que se elevó hasta las 3,84 y con un índice de goles evitados altísimo, de 7,5.

Estos primeros meses desde su llegada han sido “muy positivos”, tanto a nivel personal, como a nivel colectivo, valoró Joan en la Cerámica. Mostró rendimiento inmediato, y solo ha habido un contratiempo que interrumpió su presencia bajo palos: su lesión. “Es verdad que tuve la mala suerte de lesionarme un par de meses, pero me siento muy contento y cómodo desde el principio”, añadió.

En total, estuvo fuera 52 días y se perdió nueve partidos con el Barça por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que le obligó a pasar por quirófano. Fue entonces cuando Szczesny tuvo que reaparecer, aún con Ter Stegen lesionado. El polaco, más cómodo siendo pegamento en el vestuario que bajo palos, cumplía hasta ese momento el objetivo de ser una especie de mentor para Joan. “Sé cuál es mi rol esta temporada, y para mí, mi mayor éxito será que Joan García tenga una gran y exitosa temporada. No hay rivalidad entre nosotros. Con toda la presión que tiene jugar en un club como el Barcelona, no creo que él necesite también la presión de un veterano intentando competir desde atrás”, confesó ‘Tek’ a Mundo Deportivo. No extraña, entonces, que el polaco, que confiesa haber batido el récord de grasa corporal del Barcelona, festejara el alta médica de Joan.

Con él, volvió la tranquilidad a la portería: Szczesny, que solo alcanzó el 59% de paradas y sus goles evitados eran de 0,22, encajó 17 tantos en nueve partidos. Más que el portero catalán en más duelos: 14 dianas en 15 encuentros. Joan regresó, y con un poco más de tiempo también lo hizo Ter Stegen. Recuperado de su lesión lumbar por la que fue operado en verano y con Joan descansando, Flick decidió finalmente colocar a su compatriota en el once titular ante el Guadalajara en dieciseisavos de Copa del Rey. “Es solo para este partido. Marc es el capitán del equipo y ha dado mucho a este club. Está en forma y puede demostrar que está listo”, explicó Flick, dejando clara la postura ante la situación del alemán. “El regreso de Marc es muy importante para el equipo y el vestuario”, compartió por su parte Joan, y confesó ser una “esponja” con sus dos porteros compañeros.

El delantero del Villarreal Nicolas Pépé, en acción ante el portero del Barça Joan García, el domingo en Vila-real. Ana Escobar (EFE)

Joan García tendrá que volver a demostrar por qué es el número de nuevo ante su exequipo, el Espanyol, en su anterior casa, el RCDE Stadium. Allí le esperará su antigua afición el próximo 3 de enero en un partido declarado de alto riesgo. “Ahora tenemos un par de semanas para descansar y cargar pilas. Luego ya pensaremos. Siempre es especial jugar contra un equipo en el que has estado. Intentaré hacerlo lo mejor posible”, dijo Joan. Hasta entonces, el Barcelona descansa tranquilo en lo más alto de la tabla, con la seguridad y certeza de que, ante cualquier error, está Joan García.