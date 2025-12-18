Una docena de personas suman 475 detenciones en un año en Cataluña

La multirreincidencia es un problema complejo, a debate constante en los últimos años para lograr una solución. Los Mossos d’Esquadra incluso han desplegado un plan específico, bautizado como Kanpai, que esmera todos sus esfuerzos en atajar la impunidad con la que actúan los delincuentes más versados en el mal arte del robo. Pero los datos fríos demuestran que siguen existiendo personas que acumulan muchos arrestos, sin que el sistema logre evitarlo. Solo en el año 2024, una docena de personas acumularon 475 detenciones en Cataluña, la mayoría en Barcelona. De media, ese grupo de hombres acabó con las esposas puestas de media una vez cada nueve días. Las cifras de los primeros seis meses de 2025 no son mejores: el top 12 suma 281 arrestos, lo que lleva a una detención cada ocho días.

El análisis pormenorizado de los datos, facilitados por el Departamento de Interior en una respuesta parlamentaria a Vox, muestran que esas personas más activas comenten sobre todo delitos contra el patrimonio. Robos de todo tipo, hurtos y en algunos casos también constan quebrantamientos de condena judicial de manera repetida.

El líder del grupo ha logrado sumar en un año 53 detenciones. Lo que supone que los Mossos le han llevado a sus calabozos, de media, una vez por semana. En su caso, la mayoría de las veces por robos con fuerza (33), seguido de robos con violencia (9) y hurtos (7), entre otros delitos. En la lista le sigue una persona con un perfil prácticamente idéntico: 50 arrestos, casi todos por robos con fuerza (35), seguidos de hurtos (8) y robos con violencia (5).

La lista recoge un podio muy apretado, en el que los primeros puestos están copados por personas con casi medio centenar de arrestos: el tercero más detenido acumula 49, el siguiente 48, 44, 41, 40... Hasta llegar al que menos detenciones posee en su currículum: 29 veces detenido, en empate técnico con los tres colistas del top 12.

Los integrantes del grupo, explican fuentes policiales, son seguramente quienes han cometido delitos de suficiente entidad como para acabar detenidos. Pero eso no significa que sean necesariamente las personas más activas en el mundo del hampa. Algo más de la mitad de todos los delitos que se cometen en Barcelona —la ciudad que cobija la mayor cifra de delincuentes multirreincidentes—son hurtos: robos al descuido, sin que las personas resulten heridas. Lo que supone que, según la entidad de lo sustraído, puede acabar en un delito leve, y el autor ni siquiera ser arrestado.

El análisis de los datos arroja también luz sobre cuáles son los delitos preferidos de esta docena de ladrones. Cuatro de cada diez de las 475 detenciones que acumula el top 12 responde a robos con fuerza (211 arrestos). Le siguen los hurtos, que son el motivo de casi el 20% de los arrestos (91). El siguiente en la lista de tipos delictivos es el robo violento, con un 13% de las detenciones (62), seguido de los robos con fuerza en interior de vehículo (41 casos). También existe un perfil peculiar: el detenido que ocupa el puesto número cinco suma, él solo, 32 detenciones por quebrantamiento de una medida judicial.

Los datos del primer semestre de 2025 apuntan en la misma dirección y permiten augurar que el año finalizará con un podio de los más detenidos bastante similar al anterior. En solo seis meses, las personas que han acabado más veces arrestadas (281 en total) han sido también por delitos vinculados al patrimonio, aunque la estadística en este caso ubica en los primeros puestos el hurto (100), seguido del robo con fuerza en interior de vehículo (60) y el robo con fuerza genérico (54).

Solo cinco españoles

El debate público de la seguridad y la multirrencidencia lleva aparejado el debate político sobre la inmigración, y los discursos xenófobos que responsabilizan a todo un colectivo del comportamiento de los delincuentes. En los datos facilitados por el Departamento de Interior, que dirige la socialista Núria Parlon, se desgrana oficialmente por primera vez la nacionalidad de las personas arrestadas. De los 12 delincuentes más veces arrestados en un año, cinco son españoles. Los datos se corresponden también con la radiografía general de las detenciones en Cataluña, en la que, con oscilaciones, el 40% son españoles y el 60% extranjeros.

El Departamento de Interior sopesa la posibilidad de incluir en sus estadísticas anuales análisis, con más contexto, sobre algunas tipologías delictivas y el perfil del delincuente mayoritario en cada caso. El objetivo no es centrarse en la nacionalidad, sino en sus condiciones de vida. Hasta 2017, los balances de los Mossos d’Esquadra mencionaba el origen de los arrestados, en función del tipo delictivo, algo que se acabó eliminando. De la misma manera, la policía catalana dejó de informar en sus notas de prensa de las nacionalidades.

Una política distinta a la que ha adoptado la Ertzaintza, que ha decidido informar del origen de los arrestados en sus notas de prensa, con el argumento de desmontar bulos y evitar la utilización que hace la extrema derecha de ello. La policía vasca informa únicamente del origen por zonas geográficas, sin detallar nacionalidades concretas.