Muere Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, a los 91 años

Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa, fue también jugador de la selección y participó en el Mundial de Chile 62

EFE
Madrid -
El exfutbolista Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido a los 91 años de edad, según informó el lunes por la noche el club español. Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa con el Atlético, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club colchonero, del que es el quinto jugador con más partidos, igualado con Antoine Griezmann. También fue integrante de la selección española y jugó el Mundial de Chile de 1962.

Referente del club rojiblanco y del fútbol español en la década de los 60, Collar fue uno de los mejores extremos izquierdos de Europa, jugó 470 partidos y anotó 105 goles como jugador del club madrileño. Habilidoso y rápido, formó parte del conjunto rojiblanco desde 1953 hasta 1969. Durante ese tiempo, se convirtió en el jugador que más tiempo ha ostentado el brazalete de capitán en el club.

Nació en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache en 1934 y se inició en el Imperial de esta localidad andaluza antes de llegar a Madrid y formar parte del Peña Norit hasta que en 1949 ingresara ya en las categorías inferiores del Atleti. Tras firmar su primer contrato profesional con la entidad rojiblanca, con 18 años, fue cedido un año al Cádiz y regresó en 1953 al club madrileño, donde debutó y permaneció.

Su primer partido fue el 13 de septiembre de 1953 ante el Espanyol. Sin embargo, se marchó a préstamo otra vez, al Murcia, y contribuyó al ascenso del equipo a pesar de que volvió a Madrid antes del fin de temporada.

Desde ese año, Collar permaneció 15 temporadas seguidas como futbolista del equipo rojiblanco, con el que ganó una Liga (1965-1966), tres Copas (1960, 1961 y 1965) y una Recopa de Europa, en 1962. Vivió momentos clave en la historia de la entidad como el primer título europeo, el adiós al antiguo estadio Metropolitano y la inauguración del estadio Manzanares en 1966.

Collar, uno de los referentes del fútbol español en esa época, fue internacional con España en 16 ocasiones. Jugó el Mundial de Chile en 1962 y también en la fase de clasificación de la Eurocopa 1964 que, a la postre, ganó España.

Enrique Collar se retiró en 1970 y, años más tarde, recibió la insignia de oro y brillantes del club y la medalla de plata del Mérito Deportivo de la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física. Collar estuvo vinculado al club durante toda su vida como miembro de la antigua Asociación de Veteranos y presidiendo la Fundación del Atlético Madrid entre 2005 y 2011.

En un comunicado, el Atlético recuerda que, con el fallecimiento de Collar, la entidad “pierde a uno de sus símbolos, un jugador emblemático, referente de su época y un futbolista inigualable en su momento”.

Archivado En

