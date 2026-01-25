Los vídeos contradicen la versión del Gobierno de Trump sobre la muerte a tiros de un manifestante en Minneapolis

Capturas de diferentes vídeos del momento en el que agentes del ICE matan a tiros a Alex Prett, el sábado en Minneapolis.

Las imágenes tomadas por testigos muestran que agentes de la policía migratoria dispararon a bocajarro a la víctima sin mediar amenaza ni ataque previo. El hombre grababa con su móvil las protestas y trató de proteger a una mujer

El Gobierno de Donald Trump, que califica como mentira cualquier crítica que recibe, se ha enredado en las últimas horas en una maraña de falsedades y desinformación para tratar de justificar la muerte el sábado en Minneapolis de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de agentes del ICE, la policía migratoria impulsada por Trump.

Como ocurrió hace un par de semanas, cuando otros agentes del mismo cuerpo policial asesinaron a Reene Good, una estadounidense de 37 años, mientras protestaba pacíficamente desde su coche contra la brutalidad de las tácticas de estos agentes, la Casa Blanca trata de manipular la información y culpa a la víctima del tiroteo.

En esta ocasión, varias personas fueron testigo de la actuación del ICE y la muerte de Pretti. Grabaron vídeos del momento, que colgaron después en las redes sociales y cuya veracidad han verificado varios medios, incluido EL PAÍS. Los agentes del ICE impidieron a los investigadores de la policía local acceder al lugar del suceso para recabar pruebas y obstaculizaron las pesquisas bajo un argumento competencial, según dijo el jefe de policía de Minneapolis, Brian O´Hara.

Lo que sigue es una comparación entre las declaraciones hechas por las autoridades de la Administración Trump y la realidad que se aprecia en las grabaciones, verificadas por varios medios:

“Era un pistolero”

Lo que dijo Trump: “Esta es el arma del pistolero, cargada”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social, Truth, una fotografía de la supuesta pistola que llevaba Pretti cuando fue tiroteado: “Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", escribió el presidente. Y clamó: “¿Qué significa todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE? ¿El alcalde y el gobernador les ordenaron retirarse? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí misma, ¡lo cual no es nada fácil”.

Lo que muestran las imágenes. Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de la unidad de veteranos de guerra del hospital de Minneapolis, estaba grabando con su móvil las protestas contra el ICE. Los manifestantes pitaban a los agentes con silbatos. Él sujetaba su móvil con la mano derecha. La izquierda la tenía libre en todo momento. En los vídeos difundidos hasta ahora no se le ve empuñar un arma en ningún momento.

Ninguna autoridad del Estado de Minnesota ha confirmado ni siquiera que llevara pistola. El jefe de policía local, Brian O´Hara, solo afirmó que Pretti tenía licencia para portar armas e insistió en que la legislación de Minnesota lo permite. De hecho, el Partido Republicano de Trump es un firme defensor del derecho a poseer y portar armas de fuego.

“Reaccionó violentamente”

Lo que dijo Kristi Noem: La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, compareció el sábado ante los medios para acusar a Alex Pretti de intentar agredir a los agentes. “Los oficiales intentaron desarmar a este individuo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente”, aseguró.

Lo que muestran las imágenes. En ninguno de los vídeos se observa que Pretti agrediera a los agentes. El hombre no se enfrenta a los policías del ICE cuando estos se le acercan, solo les graba. En las imágenes se ve que trata de ayudar a una manifestante a la que los policías estaban empujando y en ese instantelos agentes lo golpean a él y lo rocían con gas lacrimógeno, para finalmente tumbarlo en el suelo e inmovilizarlo. Se puede ver cómo Pretti levanta una mano y aparentemente trata de calmar a los agentes. En ningún vídeo se observa actitud violenta de la víctima antes de caer al suelo.

Hay un momento de las grabaciones en el que se aprecia que, mientras los agentes están reduciendo a Pretti, un policía se acerca al grupo. Aparentemente, este agente lleva las manos vacías. Se ve cómo se inclina sobre el enfermero y, cuando se retira, lleva una pistola en la mano. Justo después se oyen los disparos que matan a Pretti. Varios medios sostienen que esa imagen sugiere que un policía arrebató la pistola a la víctima y solo después, ya desarmado Pretti, los otros agentes dispararon contra él.

“Era un terrorista”

Lo que dijo Kristi Noem: “Este individuo, que llegó con armas y municiones para detener un operativo policial de agentes federales, cometió un acto de terrorismo doméstico”.

Lo que muestran las imágenes. Los vídeos no muestran en ningún momento que Pretti empuñara una pistola. Sí se ve cómo un agente parece extraer una pistola oculta bajo la ropa de Pretti. Pero no se observan cargadores ni otras armas. Ninguna de las imágenes muestra una actitud violenta de Pretti, que no tenía antecedentes penales graves, según los registros policiales.

“Estaba indocumentado”

Lo que dijo Kristi Noem. “No tenía identificación”.

Lo que muestran las imágenes. Ninguno de los vídeos ​​muestra a agentes federales pidiéndole la identificación a Pretti. Las autoridades federales no han explicado cómo ni cuándo determinaron que Pretti no tenía identificación.

“Iba a matar a los agentes”

Lo que dijo Kristi Noem: “Tenía dos cargadores con munición que contenían docenas de balas y no tenía identificación. Parece una situación en la que un individuo llegó a la escena para infligir el máximo daño a las personas y matar a los agentes del orden”.

Lo que muestran las imágenes. La víctima no muestra en ningún momento actitudes violentas. Formaba parte de un grupo de protesta contra los excesos del ICE. Su labor era avisar a los migrantes cuando llegaban los agentes y observar los operativos para detectar abusos. Sus compañeros solo protestaban con silbatos. No empuña ningún arma ni muestra intención de usarla, si es que la llevaba (algo que tampoco se aprecia en las imágenes). En sus manos solo sostenía el teléfono con el que grababa.

“Se acercó a los agentes con una pistola”

Lo que dijo Gregory Bovino: Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza (el nombre con el que el Departamento de Seguridad Nacional bautizó a las brigadas del ICE) y rostro de la represión ordenada por Trump, afirmó, en referencia a Pretti. “Durante esta operación, un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm”.

Lo que muestran las imágenes. No es cierto. Pretti no se acercó portando una pistola. En sus manos solo llevaba un móvil con el que grababa la actuación de los agentes.

“Buscaba una masacre”

Lo que dijo Bovino. “[Pretti] Buscaba una masacre”.

Lo que muestran las imágenes. Pretti no mostró actitud violenta. Formaba parte de los grupos que documentan los abusos del ICE y eso es lo que estaba haciendo. Grababa con su móvil una operación de control que el ICE había lanzado esa madrugada contra José Huerta-Chuma, un inmigrante ilegal con antecedentes penales. La labor de Pretti era marcar la ubicación de los agentes para advertir a sus vecinos.

“Se le atendió desde el primer momento”

Lo que dijeron Noem y Bovino: “Los médicos lo atendieron desde el primer momento”. “Se le proporcionó ayuda médica de inmediato”.

La versión de dos testigos. Las imágenes muestran cómo los agentes se retiran tras el tiroteo y el cuerpo de Pretti permanece inmóvil en el suelo nevado. Las autoridades no han publicado imágenes de cámaras corporales, registros de despacho ni una cronología detallada que muestre cuándo comenzó la ayuda médica, según el medio local Minnesota Star Tribune. Un médico que vive muy cerca del lugar del suceso, y que bajó rápidamente a ayudar tras ver el tiroteo desde su balcón, declaró ante el juez en la noche del sábado que los agentes le impidieron intervenir en los primeros minutos. Le pidieron un comprobante de licencia médica, según este testimonio recogido por The New York Times. Otra testigo refutó también ante el juez la versión del Departamento de Seguridad Nacional, y aseveró que Pretti no se había mostrado violento en ningún momento.

La acusación de los padres de la víctima

Los padres de Alex Jeffrey Pretti publicaron la noche del sábado un comunicado criticando la actuación de los policías de ICE. En la declaración, la familia acusa a la Administración de Donald Trump de difundir información falsa sobre su hijo. “Las mentiras repugnantes que la Administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprobables y asquerosas”, dijo la familia.