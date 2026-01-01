Detenido un intruso que se coló dos veces en el palacio de Kensington de los príncipes de Gales durante las navidades

Guillermo de Inglaterra, Kate Middleton y sus tres hijos no se encontraban en su residencia en Londres cuando Derek Egan fue interceptado por la policía el 21 y el 23 de diciembre. Ha sido acusado con dos cargos de allanamiento

Un intruso se coló en dos ocasiones en el palacio de Kensington, residencia londinense de los príncipes de Gales, durante estas navidades, aunque Guillermo de Inglaterra, Kate Middleton y sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, no se encontraban en la residencia en esos momentos, según ha informado el diario The Sun.

El intruso, un hombre de 39 años identificado por la policía como Derek Egan, fue interceptado en ambos casos (los días 21 y 23 de diciembre) por los agentes de seguridad cuando había conseguido trepar sobre la valla exterior y se encontraba ya en los jardines del palacio de Kensington. Llevaba en su poder “una pesada mochila”, según dijo la policía al rotativo británico este 31 de diciembre, aunque no han especificado su contenido.

Tras su primera entrada, el individuo fue puesto en libertad bajo fianza, pero al reincidir una segunda ocasión quedó detenido y ayer miércoles fue presentado ante el juez con dos cargos de allanamiento. El rotativo asegura que los príncipes de Gales, herederos al trono británico, se encontraban en otra residencia. Según The Times, se cree que se alojaban en Anmer Hall, su residencia de campo privada en la finca de Sandringham, donde los Windsor celebran la tradicional misa de Navidad. Pero no está claro si otros miembros de la familia real se hallaban presentes en el enorme palacio en el momento de los hechos, ya que Kensington es residencia habitual, en alguna de sus alas, de una decena de personas de la familia extensa —como es el caso de la princesa Eugenia de York—.

Egan fue puesto en libertad bajo fianza tras el primer incidente. Tenía previsto comparecer ante el juzgado de paz de Bromley en Nochebuena, pero se negó a abandonar el furgón penitenciario y se le ordenó permanecer en prisión preventiva, según The Sun. Al comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el pasado martes, admitió los cargos. El juez Sam Goozee declaró que no podía proceder sin el consentimiento de Lord Hermer, fiscal general, necesario por razones de seguridad, al tratarse en este caso de la seguridad de la familia real. En un comunicado, la Policía Metropolitana confirmó que Egan había sido acusado de intrusión en un sitio protegido y de violar las condiciones de la fianza. “Los cargos se relacionan con incidentes ocurridos el domingo 21 de diciembre y el martes 23 de diciembre, cuando Egan fue arrestado bajo sospecha de intrusión en un sitio protegido en Palace Green, Kensington”, dice la nota recogida por The Times.

Vista del palacio de Kensington, la residencia en Londres de los príncipes de Gales. Leon Neal (Getty Images)

Se ha programado una audiencia para el próximo 6 de enero, donde se confirmarán las declaraciones de Egan, que se entiende que no llegó a entrar en el edificio principal y fue detenido en la zona pública del palacio, cerca de la entrada a Hyde Park, tras ser visto por las cámaras de seguridad. La audiencia se celebrará en su ausencia “debido a su comportamiento desordenado con los funcionarios del tribunal y con el propio tribunal”, declaró el juez, que añadió: “No le concedo la libertad bajo fianza, ya que, si es declarado culpable, existe una posibilidad real de que reciba una pena de prisión”.

Desde agosto de 2022, la casa familiar de los príncipes de Gales es Adelaide Cottage, en Windsor. Dejaron el palacio de Kensington y se trasladaron aquí para estar más cerca de Isabel II, quien fallecía poco después, en septiembre de ese año. Actualmente, los futuros reyes están preparando su mudanza a Forest Lodge, una residencia de ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile con lámparas de araña, pista de tenis, estanque privado y amplios jardines. También en Windsor, y a unos seis kilómetros de su vivienda actual, fuentes de palacio aseguraron el pasado mes de agosto a The Telegraph que Guillermo de Inglaterra y su esposa esperan que sea “su hogar definitivo”. Con esta próxima mudanza, el príncipe Guillermo se convertiría llegado el caso en el primer monarca británico que no viva en un palacio o un castillo cuando suceda a su padre, Carlos III, como rey.