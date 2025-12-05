Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Arte TV

Vídeo | El regreso del servicio militar en Europa ante la amenaza de guerra

Varios países bálticos y escandinavos nunca abolieron la mili, mientras Bélgica, Alemania y Francia vuelven a implementar formas de reclutamiento

Servicio militar en Europa
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mientras las esperanzas de lograr una paz justa en Ucrania se reducen, varios países europeos aceleran sus planes para reactivar el servicio militar —obligatorio o voluntario— y preparar a sus ciudadanos ante un posible conflicto. Todo cuando Rusia sigue enviando grandes contingentes de soldados y reservistas al frente. En medio de este escenario, los jóvenes serían los primeros en ser llamados a filas.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Apuestas online

Vídeo | La trampa de las apuestas por internet: ¿Europa se la juega?

El País

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cargador para iPhone de carga rápida USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador para iPhone de carga rápida USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 38,39€ (30% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 38,39€ (30% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_