Vídeo | La trampa de las apuestas por internet: ¿Europa se la juega?

El sueño del dinero rápido arrastra a cada vez más personas al abismo, mientras la política evita enfrentar un problema que no deja de crecer

Casinos, apuestas deportivas y otros juegos de azar atraen a más y más usuarios cada día. La publicidad de las casas de apuestas abre paso a un sinfín de plataformas digitales donde se puede jugar las 24 horas. Pero para muchos, la promesa de ganar dinero rápido se convierte en pesadilla: la ludopatía se expande y se perfila como uno de los mayores desafíos para la salud pública en Europa.

Si usted o alguien cercano necesita ayuda, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) ofrece apoyo anónimo y confidencial.

Teléfono gratuito: 900 200 225

Más info: www.fejar.org

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

