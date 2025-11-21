Vídeo | El apoyo a la ultraderecha en Europa se dispara entre la Generación Z

Las ideologías fascistas y antidemocráticas resurgen no solo en España, sino entre la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) de toda Europa. Según la Fundación alemana TUI, el 21% de esos jóvenes preferiría vivir bajo un gobierno autoritario, mientras el voto a la ultraderecha se dispara entre menores de 25 años. Polonia, Rumania, Portugal, Alemania… Los partidos de extrema derecha han logrado importantes resultados aupados, sobre todo, por el voto joven.

