Vídeo | El apoyo a la ultraderecha en Europa se dispara entre la Generación Z
Al menos uno de cada cinco jóvenes europeos dice que apoyaría a un gobierno autoritario
Las ideologías fascistas y antidemocráticas resurgen no solo en España, sino entre la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) de toda Europa. Según la Fundación alemana TUI, el 21% de esos jóvenes preferiría vivir bajo un gobierno autoritario, mientras el voto a la ultraderecha se dispara entre menores de 25 años. Polonia, Rumania, Portugal, Alemania… Los partidos de extrema derecha han logrado importantes resultados aupados, sobre todo, por el voto joven.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
