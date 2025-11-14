Vídeo | De Sinaloa a Albania: la ruta del narco que preocupa a Europa

El país balcánico, a las puertas de la UE, ha sido señalado por tolerar a mafias y acusado de blanquear dinero de cárteles

Albania, un país balcánico gobernado por Edi Rama, es acusado de tolerar a la mafia y de blanquear dinero de los cárteles del narcotráfico. Así lo revela una investigación de los medios Blast y Follow the Money. Mientras las redes criminales extienden su poder hasta la política y la justicia, Bruselas sigue impulsando su adhesión, seducida por su posición estratégica en el Adriático y su estrecha cooperación con la OTAN.

