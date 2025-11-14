Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Arte TV

Vídeo | De Sinaloa a Albania: la ruta del narco que preocupa a Europa

El país balcánico, a las puertas de la UE, ha sido señalado por tolerar a mafias y acusado de blanquear dinero de cárteles

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Albania, un país balcánico gobernado por Edi Rama, es acusado de tolerar a la mafia y de blanquear dinero de los cárteles del narcotráfico. Así lo revela una investigación de los medios Blast y Follow the Money. Mientras las redes criminales extienden su poder hasta la política y la justicia, Bruselas sigue impulsando su adhesión, seducida por su posición estratégica en el Adriático y su estrecha cooperación con la OTAN.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ley del "solo sí es sí"

Vídeo | ¿Avanza la ley del “solo sí es sí” en Europa?

El País
Trastornos de la conducta alimentaria

Vídeo | Los trastornos de la conducta alimentaria, cada vez más comunes, incluso en Grecia

El País

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pantalones deportivos con forro polar. Incluye bolsillos laterales y cintura elástica para mayor comodidad. SOLO 15,25€
Pantalones deportivos con forro polar. Incluye bolsillos laterales y cintura elástica para mayor comodidad. SOLO 15,25€
escaparate
Lámpara de escritorio LED con pinza. Ofrece 3 temperaturas de color y carga por USB. SOLO 14,99€
Lámpara de escritorio LED con pinza. Ofrece 3 temperaturas de color y carga por USB. SOLO 14,99€
escaparate
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 44,95€
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 44,95€
escaparate
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 19,99€
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 19,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_