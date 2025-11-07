Ir al contenido
Vídeo | ¿Avanza la ley del “solo sí es sí” en Europa?

Francia reforma su ley para incorporar al código penal la definición de consentimiento sexual explícito

Ley del "solo sí es sí"
Francia se une a los países de la UE que consideran violación cualquier relación sexual sin consentimiento explícito. El mediático caso de las violaciones de Mazan y su víctima, Gisèle Pélicot, pusieron el consentimiento en el centro del debate político, lo que impulsó la reforma de la legislación francesa sobre agresiones sexuales. Tres años después de la ley española “solo sí es sí”, y con una veintena de países ya reconociendo el consentimiento en su marco jurídico, surge una gran pregunta: ¿Por qué no existe todavía una norma europea común que lo proteja como derecho?

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

