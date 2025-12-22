Científicos de la UNAM localizan hasta 50 especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin ser visto en Querétaro

El hallazgo de los ejemplares, que se encuentran en peligro de extinción, se produjo en el municipio de Amealco de Bonfil en un lago artificial de una propiedad privada

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han realizado el hallazgo de hasta 50 ajolotes del Altiplano en Querétaro, una especie en peligro de extinción de la cual no se registraba un avistamiento en 15 años. La localización de estos ejemplares, que están en riesgo debido a la degradación de su hábitat, la urbanización y contaminación del agua, se produjo en el municipio de Amealco de Bonfil, específicamente en una localidad cercana a San Ildefonso —a aproximadamente 63 kilómetros de la capital queretana—, en un lago artificial, cuya agua se utiliza para el cultivo. “Era una especie de refugio en una propiedad privada. Fuimos perseverantes y lo encontramos. Ello implica la futura conservación de una especie amenazada de desaparecer”, afirmó Diego de Jesús Chaparro, uno de los investigadores.

Chaparro, quien encabeza el grupo de trabajo junto con el biólogo Julio César Parra del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, ha dicho que es gratificante este logro porque ya no se había localizado en un largo periodo a estos especímenes.

El resumen de la investigación detalla que la búsqueda les permitió ubicar a los especímenes en una especie de refugio en una propiedad privada. Gracias a que esta era cerrada y sin acceso para las personas, esto permitió que se protegieran y desarrollaran con los recursos hídricos y boscosos de los alrededores. La localización de ese número de salamandras, cuya denominación científica es Ambystoma velasci —nombre que le fue otorgado en honor al naturalista y pintor mexicano José Velasco Gómez—, según Chaparro, podría significar que esta especie funcionaría como “sombrilla”, es decir, que se puedan dedicar recursos públicos para su protección por parte de los gobiernos local, estatal y federal. Lo deseable para el científico es que la zona pueda ser tratada como área natural protegida para preservar esta especie junto con las que ahí se desarrollan.

El hallazgo de los ejemplares forma parte de los estudios de conservación que se han estado realizando en el sitio, donde se analizaron aspecto como los parámetros físico-químicos del cuerpo de agua: porcentajes de oxígeno disuelto, acidez, conductividad, temperatura, sólidos suspendidos y disueltos, así como bacterias, además del número de individuos de ajolotes que se encontraron en el sistema acuático.

Ajolote en peligro de extinción del cual no se registraba un avistamiento en 15 años. dgcs/unam

Chaparro ha dado a conocer que para el conteo de los ejemplares y para evitar la captura de un mismo organismo, se realizó un censo en el que se recogió la edad aproximada de los ajolotes, su sexo, estado de salud, peso y medidas. Un detalle en particular que los especialistas observan en estas salamandras son sus manchas que tienen en el costado izquierdo, ya que son sus “huellas digitales”, explicó.

Tras el hallazgo, Chaparro ha dicho que la especie será estudiada por cuatro años, en una primera fase. En una segunda etapa, buscarán acciones, como las que se desarrollan con estas especies en las chinampas de Xochimilco, en Ciudad de México, que permitan conservar a los organismos y su ecosistema.

El científico de la UNAM ha explicado que la distribución del ajolote del Altiplano abarca ambientes de bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías del centro de México, con registros de su hábitat en los estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz, principalmente. El ajolote del Altiplano solo se conservaba en zonas restringidas del Estado de México e Hidalgo, dijo el académico. Sin embargo, hoy puede localizarse en el norte del país hasta en los Estados de Chihuahua y Durango.

Reducir la polución

Chaparro hizo hincapié en que los cuerpos de agua donde se los hallaron y que se analizaron arrojaron que las concentraciones de nutrientes, amonio, fosfatos y nitrógenos, además de bacterias en los cuerpos de agua coliformes totales (comunes en el ambiente —suelo, agua superficial— que indican deficiencias higiénicas) y fecales, están fuera de las normas permitidas.

“Esto también podría ser una de las consecuencias por las que han disminuido en Amealco, precisamente porque son zonas agrícolas y al momento de la percolación o filtración del agua de lluvia todos esos contaminantes se van a los cuerpos de agua que le sirven de hábitat. Esa es la condición que nos indica por qué no existen colonias de ajolotes en esta zona”, alertó.

Ante esta situación, puntualizó, es necesario disminuir los niveles de contaminación en el municipio, aunque se requiere la participación de autoridades y agricultores para brindarles alternativas de cultivo y riego.