Panorama de la mili en Europa: de la vuelta a un sistema voluntario en Francia y Alemania al no español

Varios soldados sostienen sus rifles durante el evento conmemorativo del 70º aniversario de la fundación de la Bundeswehr, en Renania-Palatinado, Maguncia (Alemania), el 19 de noviembre de 2025.

La amenaza rusa empuja a varios países a seguir el ejemplo de los nórdicos y bálticos, donde existe algún tipo de servicio militar

La amenaza que presenta Rusia agita cada vez más a Europa. Tanto que, en los últimos meses, varios países de la UE —Alemania, Francia y Bélgica— han anunciado que van a reintroducir el servicio militar. Mientras, otros, sobre todo entre los nórdicos y bálticos, nunca llegaron a abolirlo, y en algunas capitales aún no se plantea reintroducirlo. Actualmente, un tercio de los Veintisiete tiene algún tipo de servicio militar obligatorio.

Países con servicio militar

Todos los países nórdicos y bálticos, algunos de los más próximos geográficamente a Rusia, tienen servicio militar. Dinamarca, Estonia y Finlandia —además de Noruega, que forma parte de la OTAN, pero no de la UE— nunca llegaron a abolirlo. Lituania y Suecia lo reintrodujeron en 2015 y 2017 respectivamente, tras la anexión rusa de la península ucrania de Crimea, mientras que Letonia espero hasta 2023, después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, que Vladímir Putin comenzó en febrero de 2022.

Los otros tres miembros de la UE que nunca llegaron a abolir la mili son Austria, Grecia y Chipre. En Suiza, que no pertenece ni a la OTAN ni a la UE, también hay servicio militar obligatorio.

El modelo más frecuente es el de un servicio militar obligatorio a la antigua usanza. En este caso, todos los jóvenes aptos son llamados a filas, normalmente en función de un número de ciclos de reclutamiento anuales. Tienen este sistema Austria, Chipre, Estonia, Finlandia y Grecia.

De no alcanzar las reservas necesarias de manera voluntaria, otra posibilidad, como es el caso de Suecia —y Noruega—, es que se seleccionen a los reclutas en función de su motivación, interés por el ejército y nivel educativo.

En el último modelo, un sistema basado en un sorteo decide quién será llamado a filas. Se recurre a ello en Dinamarca, Letonia y Lituania.

¿Dónde se va a reintroducir?

Este año, cuatro países, que en las últimas décadas habían abolido la práctica, han anunciado que volverán a incorporarla.

El Parlamento de Croacia, que desde 2008 no tiene un servicio militar obligatorio, votó en octubre a favor de reinstaurarlo, con una duración de solo dos meses. Las primeras llamadas a filas comenzarán este mes y se espera que los primeros reclutas lleguen a los cuarteles a partir de enero.

El mes pasado, se sumaron tres países más, aunque con una mili voluntaria. Bélgica dio el primer paso, el día 10, cuando el Ministerio de Defensa envió una carta a 150.000 jóvenes de 17 años, para invitarles a alistarse con un sueldo mensual de 2.000 euros, a partir de 2026.

El Gobierno de Alemania, a su vez, acordó unos días después el proyecto de ley definitivo para instaurar una mili voluntaria, tras varios meses de debate político. El salario inicial que se ha ofrecido a los nuevos reclutas ronda los 2.600 euros brutos para animar los jóvenes a apuntarse.

Francia, último país en sumarse, anunció el pasado día 27 la reinstauración de un servicio militar voluntario y remunerado. El Gobierno francés afirmó que lo implantará a partir del verano de 2026, con la esperanza de acoger durante 10 meses a 10.000 jóvenes, tanto hombres como mujeres.

Bélgica, Francia y Alemania abolieron el servicio militar obligatorio en 1995, 2001 y 2011, respectivamente.

14 miembros sin servicio militar

Aún quedan, sin embargo, 14 miembros de la UE que no tienen previsto volver a implementar un servicio militar obligatorio: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría (cuyo primer ministro, Viktor Orbán, es el principal aliado del Kremlin en la Unión), Irlanda (donde el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha viajado por primera vez este martes), Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, y República Checa.

Mujeres, también

Quizás lo más novedoso de la reimplementación del servicio militar en la UE es la inclusión, en algunos países, de las mujeres. Suecia comenzó a llamar a filas de manera obligatoria a mujeres en 2017 y Dinamarca ha comenzado a hacerlo este año. Lituania y Letonia pretenden seguir ese camino próximamente, mientras que otros como Finlandia sostienen que no tienen capacidad a corto plazo de duplicar el número de reclutas que se forman cada año. Los demás países del norte del continente lo permiten de forma voluntaria.

Otras iniciativas, como una ley presentada por el Consejo de Ministros de Chipre en febrero, busca incorporar a las mujeres de forma voluntaria. En la misma línea, Grecia ha anunciado “un programa de alistamiento temporal voluntario para mujeres”.