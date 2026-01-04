Ir al contenido
América Colombia
Podcast | ¿Las plataformas de streaming van a matar el cine?

Navidad y año nuevo son épocas de estrenos de cine. Y a pesar de que la producción de películas se ha incrementado, la asistencia a salas de cine ha disminuido. En este capítulo también les recomendamos las mejores películas para ver estas vacaciones.

Roberto Pombo
Bogotá -
Para este capítulo hablamos con el cineasta y productor, Dago García; con crítico de cine, Samuel Castro; con Juliana Abaúnza, escritora y crítica de series; con Marcela Salazar, creadora de contenido sobre cine; y con Juan Carlos González, editor de la revista Kinetoscopio.

