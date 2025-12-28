Podcast | ¿Cómo recuperar la atención de un lector en fuga?
En un mundo lleno cada vez de más estímulos, la atención de leer se ha convertido en un verdadero privilegio. En este capítulo les recomendamos los mejores libros para leer estas vacaciones. ¿Por qué cada vez es más difícil leer libros?
Para este capítulo hablamos con Carlos Cortés, director Ejecutivo de Linterna Verde; con el escritor Juan Esteban Constaín; con Consuelo Gaitán, fundadora de la librería Ficciones; con el escritor Ricardo Silva; con la escritora Pilar Quintana; con el escritor Antonio García Ángel; y con María Osorio Caminata, fundadora de la editorial Babel Libros.
