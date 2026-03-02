Detenido El Congo, parte del grupo criminal que asesinó a Carlos Manzo

El Gabinete de Seguridad ha informado este lunes de la detención, en Michoacán, de Gerardo Rodríguez, alias El Congo, parte del grupo criminal que organizó y ejecutó el asesinato de Carlos Manzo. Alcalde de Uruapan, corazón de la potente agroindustria del aguacate, Manzo murió asesinado el 1 de noviembre en la plaza del municipio, atacado a balazos en medio de una celebración por el Día de Muertos. En estos meses, las autoridades han capturado a más de una docena de personas por el atentado, aunque de momento se ignora el móvil de los asesinos.

Aunque era parte del grupo que orquestó el ataque, liderado por Jorge Armando Gómez, alias El Licenciado, ya detenido, El Congo no formó parte de la conspiración para matar a Manzo. Ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo del Licenciado tenía intereses en la zona de Uruapan. El Gabinete de Seguridad ubica a El Congo como “coordinador de actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región”. Además, el presunto criminal “también encabezaba una célula de sicarios del CJNG”.

La captura de El Congo profundiza así en el desmantelamiento de la estructura criminal que organizó el ataque contra el alcalde. Además de El Licenciado, han caído Alejandro Baruc, alias Kaos, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga, según explicó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, a principios de febrero. Kaos habría sido la mano derecha de El Licenciado para el ataque contra Manzo.

Las autoridades han capturado igualmente a Ricardo N, taxista que ayudó a los perpetradores materiales del atentado, en la huida, después de haberlo cometido. Se trata de tres personas, una, la que disparó, y dos más que estuvieron con él. El pistolero era Víctor Ubaldo N, un joven de 17 años, adicto a la metanfetamina, muerto a manos de los escoltas de Manzo, ahora detenidos, acusados de “homicidio por comisión por omisión, en calidad de garante”, expresión que implica la presunta falta de pericia de los acusados en la custodia de la víctima.

Los acompañantes del pistolero, Ramiro N, de 34 años, y Fernando Josue N, de 16, aparecieron muertos días después del atentado. Las autoridades han detenido también a Jaciel N, que estaría por debajo del Licenciado y de Kaos. Jaciel N es el presunto reclutador de dos de los tres sicarios. Además, están detenidos también el taxista José Eulogio N y Samuel N, director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, que entregó información sobre las ubicaciones del alcalde el día del asesinato.

La Fiscalía de Michoacán informó asimismo hace dos semanas de la detención de tres personas vinculadas con el atentado, en el municipio de Tarímbaro, muy cerca de Morelia, la capital del Estado. El fiscal estatal Carlos Torres no dio detalles del tipo de participación de los tres con el atentado, aunque señaló que formaban parte de la estructura criminal del Licenciado.