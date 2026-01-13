Ir al contenido
México
Carlos Manzo

Dos grapas de cocaína: el precio de la traición para asesinar a Carlos Manzo

La audiencia judicial reveló que Samuel N, funcionario de la alcaldía de Uruapan, filtró la ubicación del alcalde asesinado a cambio de la droga

Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
México -
Ir a los comentarios

Las pesquisas para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo continúan. Tras la detención este domingo del taxista José Eulogio N y Samuel N, director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, este lunes se ha dado a conocer que este último filtraba información sobre la ubicación y la agenda del alcalde. De acuerdo con la declaración de José Eulogio, también conocido como El Viejito, el funcionario compartió con él los movimientos del presidente municipal el día de su muerte a cambio de dos grapas de cocaína.

Durante la audiencia inicial de los imputados, en la que ambos han sido vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio del alcalde, José Eulogio ha afirmado que conoció a Samuel N a través de un familiar y que lo convenció de compartirle información sobre Manzo. De acuerdo con la declaración del taxista, quien también ha confesado que se dedicaba a la venta de droga en Uruapan desde hacía dos años, el trabajador del ayuntamiento no dudó en colaborar con él. “Ya estaba hasta la madre de Carlos Manzo porque estaba haciendo un cagadero y lo traía de arriba para abajo”, sostuvo el taxista.

Carlos Torres, fiscal de Michoacán, ha confirmado este martes en entrevista con Milenio Televisión la vigilancia que los agresores de presidente municipal mantenían sobre él. “Se hace ese vínculo [desde la fiscalía] que desde adentro le informaban el minuto a minuto a esta organización delincuencial sobre los momentos y circunstancias en que el alcalde tenía cierta movilidad”, sostuvo. Torres ha manifestado que la investigación seguirá: “Aún hay elementos para ir en búsqueda de algunos otros más partícipes, por lo menos en cuanto a los que integraban este grupo [de WhatsApp] donde ese día 1 de noviembre desde la mañana compartían comentarios, observaciones, ubicaciones”.

Carlos Manzo, en una imagen de archivo.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha desmentido también que Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y Carlos Manzo, haya sido detenida como parte de las investigaciones, y aclaró que únicamente ha sido llevada a declarar. “No es la única funcionaria. Han sido más funcionarios los que se han entrevistado [y a los] que se ha solicitado su comparecencia para que vengan a ampliar algunas declaraciones, a compartir algo de información y todos han contribuido [y] han apoyado dentro de su alcance y posibilidades”, aseguró.

El pasado 9 de enero se había dado a conocer la supuesta detención de Méndez. Sin embargo, Torres ha señalado: “Fuimos por ella porque coincidió que ese día también se hizo la localización de Samuel N. A él sí lo detuvimos y trajimos”. El fiscal ha resaltado que la secretaria particular de Quiroz y Manzo “siempre mostró voluntad de participar”. Sobre detenciones pendientes, Torres ha dicho que el jefe de escoltas del alcalde aún no ha sido localizado. El día del asesinato del líder del Movimiento del Sombrero, uno de los guardaespaldas del presidente municipal abatió al joven de 17 años que disparó contra Manzo, a pesar de que ya se encontraba inmovilizado.

Sobre la firma

Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
Es originaria de Querétaro. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho y maestra en Estudios Islámicos y de Medio Oriente. Actualmente es becaria del Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS en la edición de México.
