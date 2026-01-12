García Harfuch anuncia la detención de un taxista y un funcionario de Uruapan por el asesinato de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha anunciado este domingo dos nuevas detenciones vinculadas al asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre. Entre el 8 y el 9 de enero fueron arrestados Samuel N, un funcionario del Ayuntamiento de Uruapan, que se desempeñaba como secretario de Relaciones Públicas, y Josué Elogio N, alias El Viejito, que trabajaba de taxista en la localidad. Ambos formaban parte del enjambre de personas que vigilaba a Manzo y los dos compartieron localizaciones e imágenes de sus movimientos el día del crimen. Estas detenciones, que se suman a otras seis ya cumplimentadas, siguen completando el puzzle criminal que acabó con la vida del alcalde michoacano.

Las autoridades mexicanas siguen colocando las piezas de uno de los crímenes que más ha cimbrado al país desde la entrada al Gobierno de Claudia Sheinbaum. El Día de Muertos, el entonces alcalde Uruapan, Carlos Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, fue asesinado en una plaza pública en la celebración de su localidad. El sicario, Víctor Manuel Ubaldo, un adolescente de 17 años, fue ejecutado por las autoridades tras ser sometido. Y sus dos cómplices, Ramiro y Fernando Josué Leal, fueron encontrados asesinados en los días posteriores.

Después de la muerte de los tres ejecutores del asesinato, el Gobierno ha ido deslindando otras responsabilidades. La principal es la de Jorge Armando N, conocido como El Licenciado; él es considerado como uno de los autores intelectuales del crimen y quien movía los hilos, por un grupo de WhatsApp, de los eslabones más bajos de la cadena. Fue arrestado el 19 de noviembre. Una después fue detenido Jaciel N, alias El Pelón, quien había reclutado a los tres ejecutores del crimen. Además están arrestados Ricardo N, la persona encargada de trasladar a los agresores tras el crimen; de los integrantes tras la agresión al presidente municipal; Gerardo N, quien era colaborador de esta célula y mantenía comunicación con El Licenciado, durante su captura también fue detenida una mujer llamada Flor. Por último fue aprehendido Alejandro Baruc, conocido como K-OZ, a quien la secretaría de Seguridad define como el “jefe de una célula generadora de violencia” en Michoacán, que está relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

A este ecosistema criminal se unen ahora Samuel y Josué Elogio. El análisis de las comunicaciones telefónicas ha revelado que el primero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo en el Ayuntamiento de Uruapan, le informó a Josué Elogio de los detalles del itinerario de Manzo y de todos los movimientos que realizaba. “Por ejemplo, le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la casa de cultura”, ha informado García Harfuch: “Se pudo identificar que Samuel es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentrarían en la explanada, la cual llega finalmente al chat del grupo liderado por El Licenciado, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución”.

Además, Samuel también había mantenido comunicación con Ramiro, otro de los integrantes del grupo. Este funcionario contaba con antecedentes penales por lesiones dolosas en el 2007 y robo a negocio en el año 2022.

Las autoridades han llevado a cabo tres en varios inmuebles de Uruapan, que están relacionados con ambos detenidos, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación. Los dos han sido acusados de homicidio calificado y lesiones calificadas.

El brutal asesinato de Manzo llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a implementar el enésimo plan de pacificación de Michoacán. Desde entonces, ha informado García Harfuch, se han detenido a 378 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado armas de fuego, cartuchos, vehículos y 192 artefactos explosivos; además de 768 kilos de metanfetamina, y 28.800 litros y 15.300 kilos de sustancias químicas, “precursores químicos para la elaboración de droga”. Por su parte, el Ejército ha inhabilitado 22 campamentos de la delincuencia organizada y 50 tomas clandestinas.