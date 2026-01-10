Liberada la secretaria de Grecia Quiroz tras declarar en la Fiscalía de Michoacán

Yesenia Méndez ha sido liberada tras declarar en la Fiscalía de Michoacán. La secretaria de la alcaldesa Grecia Quiroz apareció el jueves en el registro nacional de detenciones, en calidad de arrestada, sin embargo, la funcionaria ya ha compartido una imagen en libertad acompañada con sus hijas. “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, ha escrito en su cuenta de Facebook. Méndez entró a trabajar en el Ayuntamiento de Uruapan en septiembre de 2024 bajo el mandato de Carlos Manzo, quien fue brutalmente asesinado el pasado octubre.

Ninguna autoridad estatal ni municipal se ha pronunciado sobre el caso de Méndez, por lo que no se ha aclarado si la funcionaria compareció en el Ministerio Público como detenida o solo requerida para dar información. Manzo fue asesinado el Día de Muertos en una plaza pública en Uruapan. El entonces alcalde, líder del llamado Movimiento del Sombrero, había alertado de que iban a matarlo. Por esa razón contaba con un amplio séquito de seguridad y siete de esos policías están ahora procesados por no haberlo protegido.

Las pesquisas indicaron que algún miembro cercano al equipo de Manzo pudo haber formado parte de la conspiración para asesinarlo, porque el alcalde estaba vigilado al milímetro y los agresores conocían sus movimientos. Su asesinato llegó a cimbrar la política mexicana y puso en entredicho la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria creó el enésimo plan de pacificación para Michoacán y forzó a cambiar algunos puestos claves en la administración estatal del también morenista Alfredo Ramírez.

Sobre Yesenia Méndez, el propio Manzo anunció en una publicación en redes la entrada de Méndez a su gabinete en septiembre de 2024. “La licenciada Yesenia es una mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social”, escribió el entonces alcalde. En la publicación, el mandatario subrayó que Méndez cuenta con una licenciatura en Derecho y con especializaciones en Derecho Procesal y en Ciencias Políticas.