Detenida en Uruapan la secretaria particular de Grecia Quiroz dos meses después del asesinato de Carlos Manzo

Las autoridades detuvieron el jueves en Uruapan (Michoacán) a la asesora jurídica de la alcaldesa Grecia Quiroz, Yesenia Mendez, dos meses después del asesinato a balazos del exmandatario local Carlos Manzo, según han dado a conocer este viernes la prensa nacional. La información recogida por Milenio subraya que el arresto está vinculado a la investigación por el asesinato del exmandatario el pasado 1 de noviembre. La funcionaria ha sido trasladada a la dependencia de persecución al narcomenudeo de la Fiscalía estatal. Mendez entró al gabinete de Manzo en septiembre de 2024 y desde entonces ha mantenido presencia en el Ayuntamiento local.

Manzo anunció en una publicación en redes la entrada de Mendez a su gabinete. “La licenciada Yesenia es una mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social”, escribió el entonces alcalde. En el escrito, el exmandatario subrayó que Mendez cuenta con una licenciatura en Derecho y con especializaciones en Derecho Procesal y en Ciencias Políticas. La publicación del pasado martes en las redes de Mendez (“Festival de Reyes 2026″, reza el escrito) dan cuenta de su continuidad en el Gobierno municipal. En ella aparece la fotografía de la funcionaria municipal junto a Quiroz.

En la mañana posterior al asesinato del exalcalde, Mendez compartió un breve mensaje que acompañaba a la información de la muerte: “Se fue mi líder y mi amigo. Vuela alto Carlos Manzo”. En otro escrito sentenciaba: “Uruapan está de luto”.

La traumática muerte de Manzo mostró la herida latente en Michoacán, un territorio cercado por la violencia de los grupos criminales. El descontento pronto salpicó al resto del país y despertó el malestar por la inseguridad que recorre al territorio. La respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum no tardó en llegar. La mandataria presentó un nuevo plan de pacificación para el Estado poco después del ataque del alcalde y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha reiterado que el ataque a la inseguridad que vive el territorio es uno de los objetivos prioritarios para el Ejecutivo.