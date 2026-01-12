La Marina clausura tres laboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa

El decomiso de 700 kilogramos de droga se realiza en pleno momento de tensión con Estados Unidos ante la amenaza de Trump de una intervención terrestre en México para combatir el narcotráfico

México se anota un punto más en su lucha contra el narcotráfico en plena escalada de la tensión con Estados Unidos. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha anunciado un nuevo decomiso de 700 kilos de droga en tres laboratorios en tres Estados diferentes. “La Secretaría de Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa”, ha informado el secretario este lunes en sus redes sociales.

El operativo se produce tres días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara de nuevo durante una entrevista en la cadena conservadora Fox News con enviar una incursión militar terrestre a México para combatir el narcotráfico. “Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra”, anunció ante el presentador Sean Hannity con su habitual tono provocador. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país [México], pero los carteles controlan el país y matan a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, ha añadido en referencia a las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El mismo día que Trump hizo estas declaraciones en televisión nacional, Harfuch enumeró todas las acciones que ha llevado a cabo su dependencia en materia de seguridad al otro lado de la frontera, así como la reducción récord del 40% en los homicidios dolosos durante el año pasado. “Del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se logró: 40.735 personas detenidas, más de 318 toneladas de droga aseguradas, incluidas más de 4 millones de pastillas de fentanilo, 21.357 armas de fuego aseguradas y 1.887 laboratorios desmantelados”, detalló el secretario. Ahora suma otros 700 kilogramos de metanfetamina y 12.000 litros y otras dos toneladas de precursores químicos. “Estas acciones debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población, especialmente a nuestros jóvenes”, ha insistido Harfuch.

Ante la escalada de las amenazas de Estados Unidos, la presidenta, Claudia Sheinbaum, mantiene su postura serena e insiste en la relación de cooperación y coordinación con su vecino del norte, que ha reinaugurado el intrusismo en su política de relación con América Latina. “Vamos a estrechar más la relación y la información. Esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información”, respondió Sheinbaum a las provocaciones de Trump en rueda de prensa.