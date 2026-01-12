Sheinbaum y Trump sostienen su primera llamada tras los ataques de Washington a Venezuela

Los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, respectivamente, han sostenido este lunes una llamada telefónica para hablar sobre cooperación en el combate a la inseguridad y el tráfico de drogas, así como sobre inversiones y comercio. La conversación ha tenido lugar tras la incursión ilegal de EE UU en Venezuela, que llevó a la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y tras las amenazas cada vez más explícitas de Trump de efectuar ataques armados contra los carteles de la droga en suelo mexicano.

Al informar sobre la conversación, la presidenta Sheinbaum ha remarcado que en la plática con Trump estuvo siempre presente el respeto a la soberanía de los dos países, un punto en el que la mandataria ha insistido desde el primer momento como pilar de la cooperación bilateral. “La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, ha señalado Sheinbaum a través de sus redes. Sheinbaum ha descartado anteriormente que las amenazas de ataques de EE UU en México sean factibles. En la llamada con Trump, Sheinbaum estuvo acompañada por el canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el influyente secretario de Seguridad y punta de lanza de la estrategia contra los carteles, Omar García Harfuch. También estuvo el embajador de EE UU en México, Ronald Johnson.

Noticia en desarrollo… Habrá actualización en breve