Sheinbaum y Trump sostienen su primera llamada tras los ataques de Washington a Venezuela
Los dos mandatarios abordaron asuntos de seguridad y tráfico de drogas, según ha informado la presidenta de México
Los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, respectivamente, han sostenido este lunes una llamada telefónica para hablar sobre cooperación en el combate a la inseguridad y el tráfico de drogas, así como sobre inversiones y comercio. La conversación ha tenido lugar tras la incursión ilegal de EE UU en Venezuela, que llevó a la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y tras las amenazas cada vez más explícitas de Trump de efectuar ataques armados contra los carteles de la droga en suelo mexicano.
Al informar sobre la conversación, la presidenta Sheinbaum ha remarcado que en la plática con Trump estuvo siempre presente el respeto a la soberanía de los dos países, un punto en el que la mandataria ha insistido desde el primer momento como pilar de la cooperación bilateral. “La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, ha señalado Sheinbaum a través de sus redes. Sheinbaum ha descartado anteriormente que las amenazas de ataques de EE UU en México sean factibles. En la llamada con Trump, Sheinbaum estuvo acompañada por el canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el influyente secretario de Seguridad y punta de lanza de la estrategia contra los carteles, Omar García Harfuch. También estuvo el embajador de EE UU en México, Ronald Johnson.
Noticia en desarrollo… Habrá actualización en breve
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.