Los restos de cuatro personas son abandonados en varios costales en Michoacán

Los restos de cuatro personas fueron abandonados, repartidos en costales, en las inmediaciones del mercado textil del municipio de Cuitzeo, en el noroeste del Estado de Michoacán. Durante la mañana de este jueves, un par de horas después del hallazgo de los restos, el fiscal estatal Carlos Torres Piña detalló que estos hechos están relacionados con otro similar, sucedido el lunes. “Por los datos que se tienen, pareciera que es el mismo modus operandi, que entra un vehículo de Guanajuato, deja los cuerpos y se retira. A diferencia de los hechos del lunes, el de hoy hacen algunas detonaciones de armas de fuego y dejan rosas secas. Esto es muy común del Cartel de Santa Rosa de Lima. Por ahí puede venir esa línea de investigación”, declaró.

La respuesta del fiscal se dio acompañada de un video del lunes, donde se puede ver el momento en el que una camioneta de color rojo se estaciona a un costado de la carretera hacia Morelia, muy cerca del límite con el Estado de Guanajuato, y de ella descienden tres hombres que bajan del vehículo varios costales que arrojan entre las hierbas y la maleza. Con respecto a los hechos de este jueves, Torres Piña detalló: “Ya se encuentra equipo de esta institución, sobre todo las áreas periciales [...] lo que nos señalan, es que hablan de cuatro torsos. Se están revisando el contenido de las bolsas para poder dar un dato específico, pero con esto, hacemos referencia de que son cuatro personas”.

Esta ha sido la primera pregunta por parte de la prensa local, después de que el Fiscal diera su informe de resultados correspondiente a la Seguridad en el Estado durante 2025: Michoacán avanza en procuración de justicia. En el informe, Torres Piña explicó que de 2021 a 2025 los delitos de homicidio doloso —sin contar los feminicidios— han ido a la baja. También resaltó un “ligero” aumento en las carpetas judicializadas en la entidad.

Sobre el hallazgo de este jueves, las autoridades han informado que el grupo armado responsable de abandonar los costales con los restos humanos en las inmediaciones del mercado ubicado cerca de la carretera Morelia-Salamanca, además, intentó incendiar algunos locales comerciales y confirmaron que encontraron un artefacto explosivo que no fue detonado.

Los hallazgos de esta mañana en Cuitzeo —un municipio de unos 11.000 habitantes, ubicado a poco más de 30 kilómetros de la capital del Estado, Morelia— también se dan paralelamente a la presentación de este jueves del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se presumió de haber alcanzado un 40% menos de homicidios dolosos en el país, con una tasa de incidencia que se colocó en los niveles de 2016. Una reducción inédita de la violencia en 2025.

Tanto el Fiscal estatal, Torres Piña, como la mandataria mexicana y el secretario Harfuch, coincidieron en que parte del resultado optimista de estas cifras es gracias a las estrategias de seguridad llevadas a cabo en los meses recientes. “Quiero subrayar el resultado [...] que significa 34 homicidios diarios menos, y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados, y de una colaboración muy estrecha de todas las áreas y de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, dijo a Sheinbaum.

En la comparecencia del gabinete de Seguridad, además, se dio información sobre las detenciones de líderes del grupo delictivo responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, en medio de una celebración pública por el Día de Muertos. García Harfuch detalló que las dos más recientes corresponden a la del pasado 9 de diciembre, cuando se detuvo a Gerardo N, colaborador de los implicados, y la más reciente, sucedida el 24 de diciembre, en la que detuvieron a Alejandro Baruc, alias El KOZ [Kaos], otro presunto colaborador del asesinato. “Las investigaciones han avanzado de manera sostenida, conforme al compromiso asumido públicamente”

El Estado de Michoacán se ha colocado entre las prioridades de seguridad del Gobierno de Sheinbaum, que en noviembre pasado anunció una inversión de 57.000 millones de pesos (algo más de 3.000 millones de dólares) para atajar el problema de la violencia en la entidad de raíz. Además, planteaba el envío de hasta 10.000 militares y proyectos para generar desarrollo económico.

Tras los asesinatos de Manzo y del líder de los productores de limón del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, el año pasado, en el Estado la violencia se ha agravado, en parte debido a las actividades de grupos criminales muy violentos, como Los Viagra y el Cartel Jalisco Nueva Generación. La extorsión es habitual en la zona, sede de un fuerte sector agroindustrial. Además de que estos mismos grupos han desarrollado esquemas delictivos muy sofisticados que se enraízan en la economía legal.