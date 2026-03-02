La Fiscalía detiene en Monterrey a la exdiputada Karina Barrón por presunta falsedad de declaraciones

La Fiscalía de la República de México (FGR) ha detenido este domingo a Karina Barrón, exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en Monterrey. La ficha de detención de las autoridades federales no detalla el motivo de su arresto, pero algunos reportes indican que se debería a presuntas falsedades de declaraciones. El senador morenista Wilfredo Fernández González ha subido un video a sus redes sociales en el que asegura que él presentó la denuncia por la que Barrón ha sido detenida. “Su detención, junto con otras personas, tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León”, manifiesta.

Fernández aclara que no puede dar más detalles, pero que este lunes se pronunciará al respecto. “Mañana, esperando la audiencia de imputación y una vez que termine, le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”, señaló. Claudia Sheinbaum ha abordado el tema este lunes en su conferencia matutina y ha descartado que la detención tenga tintes políticos. También ha asegurado que se tienen pruebas suficientes para sostener la acusación en contra de Barrón. “Hoy lo informaron en la reunión de seguridad. Parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación, y él demuestra que fue falsa la acusación. La detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, que le pidieron dinero a cambio”, sostuvo.

A través de un comunicado, el Gobierno de Monterrey ha asegurado que el arresto no está ligado al trabajo de Barrón como funcionaria en el ayuntamiento. “Ante estos hechos y, sin conocer aún detalles del motivo de la detención, cuya información extraoficial indica que es ajeno a la administración pública, el Gobierno Municipal reitera su respeto absoluto al Estado de Derecho, así como a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en nuestro país”, se lee. En el mismo documento, ha hecho un llamado “a la prudencia y a la responsabilidad” para ser cautelosos con el manejo de la información pública y evitar especulaciones sobre este hecho. Además, ha expresado su confianza en las autoridades para que las investigaciones se realicen “con apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

Barrón es originaria de Tamaulipas y militante del PRI. Ha sido diputada local en Nuevo León y se ha desempeñado en diversos puestos como funcionaria pública en Monterrey desde el Instituto de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Secretaría de Vialidad y Tránsito. Fue candidata a senadora en el 2024 por la coalición PRI, PAN y PRD, pero no resultó elegida. Se espera que este lunes se lleve a cabo su audiencia de imputación en la que se conocerán más detalles sobre su detención en San Nicolás de los Garza.