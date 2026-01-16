Versiones encontradas marcan la investigación de la desaparición del profesor colombiano en Nuevo León

García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, afirma que no cuentan con registro de que el docente regresara al aeropuerto en el que fue detenido. La Fiscalía de Nuevo León informó días atrás de que regresó con otra ropa

La información del Gobierno de México ha puesto en evidencia una serie de inconsistencias en el caso de Leonardo Ariel Escobar, el profesor colombiano de la Ibero Puebla desaparecido el pasado 2 de enero en Monterrey, Nuevo León. Escobar, de 42 años, fue detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto neoleonés y puesto a disposición de la policía de Apodaca antes de su desaparición. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, ha explicado este viernes que el último registro existente de Escobar es una grabación tras su salida del cuartel de la policía municipal. “El reporte que se tiene es que lo vieron un poco desorientado en las últimas cámaras. Es el último contacto visual que se tiene hasta ahorita”, ha afirmado en la habitual conferencia de la mañana de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones del secretario muestran una inconsistencia respecto a la información del fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, que el pasado miércoles sostenía que Escobar había regresado al aeropuerto con otra ropa diferente tras su puesta en libertad. Saldívar aseguró entonces que el docente fue detenido por la Guardia Nacional y puesto a disposición de la policía de Apodaca por “faltas administrativas”, sin especificar de qué se trataba. También expuso que fue liberado a las siete y media de la mañana del 2 de enero. La última información dada por el Ministerio Público fue que la maleta de Escobar fue hallada entre los objetos perdidos.

Jorge Aranda, pareja de Escobar, fue el último en tener contacto con el docente de la Ibero Puebla en la mañana del 2 de enero, tras quedar en libertad. Llegó el pasado 31 de diciembre a Monterrey desde Bogotá, Colombia, donde había pasado la Navidad. Escobar le dijo a Aranda en la llamada que trataba de tomar un vuelo a Ciudad de México para después desplazarse hasta Puebla, donde reside. Después de colgar, no se ha vuelto a saber nada de él.

García Harfuch sí ha subrayado que Escobar también fue puesto a disposición de un juzgado cívico. “Estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas”, ha señalado. Es la misma información que días atrás también expuso Saldívar. El secretario de Seguridad federal ha subrayado que su dependencia está apoyando a las autoridades de Nuevo León por el caso: “Tengo entendido que las propias autoridades de Nuevo León van a informar más tarde. Son los que iniciaron el avance de la investigación”. Los medios locales han recogido que este viernes las autoridades han comenzado a realizar un operativo de búsqueda en Apodaca, por el área de la autopista que lleva al aeropuerto de Monterrey.

La preocupación del caso salpica en un país azotado por la crisis de desaparecidos. México cuenta ya con un total de 132.871 desaparecidos, de acuerdo a las cifras oficiales. De ellos, 284 son migrantes, cinco de estos, en Nuevo León. La desaparición de Escobar ha despertado un fuerte descontento en la Universidad Iberoamericana, que se ha volcado en el tema desde días atrás. El rector de la universidad, Alejandro Guevara, pidió el jueves que las autoridades difundieran las últimas imágenes de Escobar para que la sociedad civil pudiera sumarse a las búsquedas. La institución también convocó una marcha pacífica para este viernes para pedir “la presentación inmediata y con vida” del profesor.