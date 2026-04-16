Claves sobre las negociaciones para el fin de la guerra en Oriente Próximo: ¿Se extenderá la tregua en Irán? ¿Qué falta para llegar a un acuerdo?

El vicepresiente de EE UU, JD Vance (a la izquierda), y el presidente del parlamento iraní, el 11 de abril en Islamabad (Pakistán).

Pakistán media en Teherán para destrabar los principales desacuerdos en relación con el programa nuclear iraní y la apertura del estrecho de Ormuz

A menos de una semana de que venza el plazo para que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz, los mediadores presionan para que avancen las dos negociaciones de las que depende que no se retomen los bombardeos sobre la República Islámica. Para conseguirlo, será clave destrabar los principales desacuerdos sobre el programa nuclear iraní, la apertura del estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades de Israel en Líbano.

Sobre la de Washington y Teherán, hay altas expectativas de que se programe una segunda ronda después de que un mediador clave paquistaní lograra avances este jueves, según confirmó un alto funcionario iraní a la agencia Reuters. Por otra parte, Israel y Líbano no tienen prevista una fecha concreta para un encuentro. Este jueves, además, Beirut ha descartado una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que esta sucedería en las próximas horas.

Estas son las claves de las dos conversaciones que tienen en vilo a Oriente Próximo.

¿Cuál es el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

Tras la interrupción de las negociaciones entre Washington y Teherán el sábado pasado, por no alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, hay esperanza de que pueda concretarse una segunda ronda de negociaciones. El jefe del ejército de Pakistán y figura clave en la mediación, el mariscal de campo Asim Munir, llegó a Teherán el miércoles para tratar de revivir el diálogo. Este jueves, un alto funcionario iraní le ha confirmado a la agencia Reuters que hay optimismo para concretar un segundo encuentro y para extender el alto el fuego de dos semanas que vence el 22 de abril.

No obstante, Estados Unidos tiene puesto el dedo en el gatillo. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha dicho en una rueda de prensa en el Pentágono este jueves que las tropas están preparadas para reanudar las operaciones de combate si no se alcanza un acuerdo.

¿Cuándo sería esa segunda ronda de negociaciones?

El Ministerio de Exteriores de Pakistán ha señalado este jueves que aún no se ha fijado una fecha ni un lugar para la próxima ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Dos fuentes iraníes le han confirmado a Reuters que el objetivo será conseguir un memorando temporal para evitar reanudar el conflicto. Si se firma el memorando, las partes dispondrían de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que requeriría la participación de expertos y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según las mismas fuentes.

¿Por qué hay desacuerdo sobre el programa nuclear?

En las conversaciones del fin de semana pasado, Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán, aunque antes hubiese exigido una prohibición permanente. Por su parte, Teherán sugirió cinco años o pactar otra cifra si era de “un solo dígito”. Washington se levantó de la mesa por este desacuerdo.

La Administración Trump también ha presionado para que el uranio altamente enriquecido sea retirado de Irán. Aseguran que el mineral estratégico se puede importar, en caso de que Irán lo requiera para usos civiles.

Teherán, según le dijo otra fuente a Reuters, había aceptado diluir su uranio altamente enriquecido bajo la supervisión del OIEA y Estados Unidos.

¿Cuál es el estado del estrecho de Ormuz?

El paso marítimo está bajo doble bloqueo: el de Irán, que comenzó a principios de marzo, y el de Estados Unidos, que inició esta semana como un mecanismo de presión a la economía de la República Islámica.

Según ha asegurado este jueves el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza contra las embarcaciones que insistan en salir o entrar a puertos iraníes. “13 buques han tomado la sabia decisión de darse la vuelta”, ha agregado.

¿Y las negociaciones entre Israel y Líbano?

El pasado martes, los embajadores de Israel y Líbanos en Estados Unidos mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Aunque tras ese encuentro se acordaría cuándo y dónde iniciar negociaciones directas, no se ha anunciado nada.

Washington tampoco ha conseguido concertar una llamada entre Netanyahu y el presidente de Líbano, Joseph Aoun, que se había previsto para este jueves. Pese a que Donald Trump celebró, a través de Truth Social, que esto sucedería en las próximas horas, Beirut descartó las conversaciones en el corto plazo, según confirmaron tres funcionarios libaneses a Reuters.

¿Habrá alto el fuego en Líbano?

Según fuentes oficiales citadas por el diario Haaretz, las tropas del ejército israelí han recibido la orden de prepararse para un alto el fuego entre las 19.00 hora local (una hora menos en la España peninsular) y la medianoche.

Este miércoles, el gabinete de Israel se reunió el miércoles para discutir un posible cese de hostilidades, según un alto funcionario israelí. Dos altos funcionarios libaneses dijeron que habían sido informados de que se estaban realizando esfuerzos, pero no tenían más detalles sobre su duración ni sobre cuándo se anunciaría.

De momento, la ofensiva continúa. Un ataque israelí ha destruido el puente Qasmiyeh, el último que conectaba el sur de Líbano con el resto del territorio. Los bombardeos contra estas infraestructuras habían comenzado el 18 de marzo, con el objetivo de bloquear el paso a Hezbolá y crear una zona de seguridad. A la fecha, los ataques han dejado 2.167 muertos y 7.061 heridos en Líbano, según los datos más recientes del Ministerio de Salud de ese país.